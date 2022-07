Neuer Cheftrainer legt die Latte für WM-Medaillen hoch

In Föderlach versuchten sich die ÖSV-Paraskisportler an der "Waterramp", zeigten geniale Sprünge. Die verlangt der neue Cheftrainer Sascha Kavelar von Markus Salcher & Co. auch in der nächsten Saison.