Der 20-jährige Salzburger kam auf 186 Gesamtpunkte und feierte vor dem Norweger Tormod Frostad (178) und dem Kanadier Dylan Deschamps (172,5) seinen dritten Weltcupsieg, den zweiten in Chur nach 2021.

„Ich bin natürlich sehr happy, dass das heute so gut für mich ausgegangen ist. Den zweiten Trick habe ich erst hier im Training gelernt - cool, dass er mir im letzten Run so gut gelungen ist. Zusammen mit Tormod und Dylan ganz oben auf dem Podest zu stehen, macht diesen Erfolg noch spezieller“, sagte Svancer in einer Aussendung des Österreichischen Skiverbands (ÖSV).

Matej Svancer zeigte in Chur groß auf © GEPA pictures

Die drei weiteren in Chur gestarteten Österreicher verpassten den Sprung in die Finalentscheidung. Der Tiroler Hannes Rudigier belegte in der Endabrechnung Platz 31. Der Oberösterreicher Lukas Müllauer landete auf Rang 41, der Vorarlberger Julius Forer wurde 52.

Am Samstag hat Österreich in Chur ein weiteres heißes Eisen - allerdings bei den Snowboardern - im Feuer. Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser geht in ihrer Paradedisziplin Big Air an den Start, das Finale ist für 20.00 Uhr angesetzt.