Eigentlich wurde Dominic Thiem im Rahmen der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle nach seiner Auftaktniederlage gegen den Italiener Luciano Darderi feierlich in die Tennispension verabschiedet, doch greift der ehemalige US-Open-Sieger nun schon wieder zu seinem Arbeitsgerät. Und zwar im Rahmen der Open de Caen, einem Exhibition-Turnier in Frankreich.

Dort trifft der 31-jährige Niederösterreicher am 9. Dezember im Viertelfinale auf eine andere Legende, nämlich Lokalmatador Richard Gasquet. Weitere namhafte Teilnehmer sind Paris-Bercy-Finalist Ugo Humbert, Cameron Norrie, Elise Mertens und Dajana Jastremska.