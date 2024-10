Keine guten Nachrichten haben die Veranstalter der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Mittwoch erhalten: Der Weltranglisten-Sechste Taylor Fritz (USA), der bei der Jubiläums-Auflage des Traditions-Tennisturniers die Nummer 3 gewesen wäre, hat seine Teilnahme wegen einer Muskelblessur abgesagt. An seiner Stelle erhielt der japanische Ex-Weltranglisten-Vierte Kei Nishikori eine Wildcard.

Nishikori kämpft nach mehreren Operationen, zuletzt eine Hüft-Op im Jänner 2022, um seinen Anschluss und ist aktuell Nummer 143 im Ranking. Viertelfinali beim ATP-1000-Turnier in Montreal sowie zuletzt in Tokio zeugen von einem Aufwärtstrend beim 34-Jährigen. „Kei Nishikori ist nach wie vor ein Superstar im Tenniszirkus, der in seiner japanischen Heimat absoluten Kult-Status genießt“, meint Turnierboss Herwig Straka. Dieser freut sich auch über weiter gestiegenes TV-Interesse: weltweit wird sein Turnier in fast 200 Länder - und damit so viele wie nie zuvor - übertragen.