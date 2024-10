Saudi-Arabien ist ein Königreich und wird derzeit von Salman ibn Abd al-Aziz regiert. Und der absolutistische Herrscher darf sich dieser Tage über prominenten Besuch in seinem Wüstenstaat freuen, geben sich doch gleich sechs weitere Könige ein Stelldichein. So zumindest werden jene Tennis-Giganten von den Machern des „Six Kings Slam“ verkauft, der von heute bis Samstag in Riad über die Bühne geht.