Der Champagner und noch mehr ist vorsichtshalber kaltgestellt. Denn es könnte ja gut möglich sein, dass Hartbergs Herren am Dienstagabend schaffen, wovon lange Zeit keiner auch nur gewagt hatte, zu träumen: der Meistertitel. Mit einem Sieg über Ried wäre der Verein zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs Nummer eins. „Das wäre unser größter Erfolg, einer für die Ewigkeit“, sagt Markus Gaugl, der seit 20 Jahren die Geschäfte leitet und seit 35 Jahren im Verein ist. Von den Niederungen der Landesliga bis zum Oberhaus hat er alle Höhen und Tiefen mitgemacht. „Aber über diesen Titel würde in Jahren noch gesprochen werden.“ Auch wenn es reizvoll scheint, beim Stand von 3:1 in der „Best of Seven“-Serie in Tagträume zu versinken, ist das in Hartberg nicht der Fall. „Dafür haben wir gar keine Zeit“, sagt Gaugl und lacht.

Die Halle, liebevoll „Haifischbecken“ genannt, muss wieder auf Vordermann gebracht und TV-tauglich adaptiert werden. Die Anfrage nach Tickets ist so groß, dass die Mitglieder auch wieder an der Zusatztribüne geschraubt haben. Gaugls Telefon klingelt nahezu unentwegt. Dass beim jüngsten 3:1-Sieg in Ried an die 70 Schlachtenbummler dabei waren und dem Team zuvor einen herrlichen Empfang samt riesengroßem Banner und Fahnen bereitet haben, zeugt vom Zusammenhalt in der Oststeiermark. „Es war ein unglaublicher Empfang, als wir auf den Parkplatz eingefahren sind“, erzählt Trainer Markus Hirczy. „Die Spieler haben sich sehr gefreut, abgeklatscht und sich auch bedankt. Man hat aber gesehen, dass sie schon voll fokussiert sind.“

„Die Mannschaft schafft es, emotional Volleyball zu spielen“

Beim jüngsten Sieg zeigten sie neben dem Spielerischen das, was auch am Dienstag gefragt ist und die gesamte Saison Gültigkeit hatte. „Die Mannschaft schafft es, emotional Volleyball zu spielen, dabei aber nie den Plan zu verlieren.“ Was sonst passiert, haben die Hartberger in der Halle von Amstetten erlebt und dort mit der Niederlage im Cupfinale gegen Graz teuer bezahlt. Hirczy und Co. haben aus dieser Enttäuschung ihre Lehren gezogen. Der Blick wird in der Meisterschaft, im Play-off, in der Finalserie stets auf den einzelnen Satz, den nächsten Punkt hineinkanalisiert. Dabei ist eines essenziell und in den Spielern fest verankert, sagt Hirczy: „Erst wird man von den Emotionen getragen und dann von ihnen geleitet. Doch es geht darum, dann wieder darauf zurückzukommen, worauf man sich geeinigt hat – den Spielplan.“

Denn würde man sich von den Emotionen (ver-)leiten lassen, sagt der Trainer, wäre man wie ein „kopfloses Hendl, das im Kreis herumrennt“. Hirczy befasst sich intensiv mit dem Gedankenspiel und dem Einfluss, den es haben kann. Ein Korsett für Gedanken gibt es nicht; sie zu steuern verlangt viel Kraft. „Manch einer versucht, mich in die Ecke zu stellen, ich wäre ein emotionaler Coach“, sagt Hirczy. „Ja. Ich habe Emotionen und sie sind im Sport immer dabei und ohne sie wäre es langweilig. Man kann sie nicht unterdrücken und darf das auch nicht versuchen. Aber es gilt, in der Emotion sachlich zu bleiben.“ Dass Ried sich mit vollen Kräften gegen die entscheidende Niederlage stemmen wird, steht außer Frage.

Und wie die Mannschaft sehen es auch die Verantwortlichen und zahlreichen Helfer im Klub: „Alle tun alles, um diesen Titel möglich zu machen und nichts dem Zufall zu überlassen. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass diese historische Chance besteht und haben dem Titel alles untergeordnet. Dennoch machen wir uns jetzt nicht zu viele Gedanken darüber, sondern denken wie die Mannschaft nur an das nächste Spiel, den nächsten Satz und den nächsten Punkt“, sagt Gaugl. Mit einem Sieg würde die Ernte einer jahrelangen, kontinuierlichen und auch harten Arbeit eingefahren werden. Und zum Feiern und Freuen ist danach Zeit genug.