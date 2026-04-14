Der Aufschrei war groß in der Steiermark, als Frohnleiten Ende des vergangenen Jahres das Aus für die Eishalle verkündete. Zu teuer in der Erhaltung, nicht finanzierbar. Und vor allem: kein Einzelschicksal, denn der durch das anstehende Ende aufgebaute Druck auf eine Ersatzlösung für die in Frohnleiten „stationierten“ Klubs stieg natürlich. In der Zwischenzeit ist eine Lösung gefunden, neben der ursprünglichen Eishalle, in der künftig Padel gespielt wird, entsteht eine Traglufthalle. Für das Land war dieser Vorfall zusammen mit dem Aus der Halle in Bruck sowie Hilferufen aus beinah allen anderen Gemeinden, die Eishallen betreiben, letzter Anstoß, nicht nur die Situation der steirischen Eishallen, sondern der gesamten Infrastruktur zu ermitteln.

Nun gibt es eine erste Erfolgsmeldung: Die Abteilung 17 (Landes- und Regionalentwicklung) begann mit der Abteilung 9 (Sport) mit der Erfassung des Istzustandes, der „Erhebung hochrangiger Infrastruktur“. Und die ist mittlerweile abgeschlossen – im Geoinformationssystem (GIS) bzw. dem Steiermark-Atlas wurde eine Datenbank gestartet, die auch künftig wichtige Grundlagen für Entscheidungen liefert. Denn die Datenbank hat weit mehr zu bieten als nur die Adressen der Sportstätten. „Fachlich wurde die Datenbank von der A17 erstellt, der Sport (A9) befüllt“, erklärte Landeshauptmann Mario Kunasek.

Datenbank ist kompatibel mit Bundes-Anforderungen

Was bei dieser Erhebung anders ist: Im Zuge der Einpflegung ins GIS samt Datenbank, die von Harald Grießer und Manuela Weissenbeck verantwortet wurde, ist es nun möglich, Rückschlüsse zu ziehen. Und: die gesamte Datenbank ist so aufgesetzt, dass sie auch mit der sich im Entstehen befindlichen Datenbank des Österreichischen Instituts für Sportstättenbau kompatibel ist. Sprich: die Steiermark nimmt damit eine Vorreiterrolle ein, weil man tatsächlich alle Sportstätten des Landes auf einen Blick mit allen wesentlichen Daten abrufen kann.

In der Erstphase wurden Eishallen, Hallenbäder und Ballsporthallen mit Relevanz für den Bundesligabetrieb gesammelt. Das Ergebnis: „Von der Quantität her ist die Steiermark gut aufgestellt“, sagt Kunasek. So verfügt das Land aktuell über sieben Eishallen und zwei Freiflächen, 34 Hallenbäder und 47 Ballsporthallen. Es zeigt sich, dass nahezu 100 Prozent aller Steirer die Chance haben, in maximal 45 Minuten (und meist früher) Sportstätten aller Arten erreichen zu können. Was aktuell eher zum Problem werden könnte: Viele Anlagen sind alt und haben zumindest mittelfristig Sanierungsbedarf. Aber: Auch dank der Datenbank kann man etwa gravierende Unterschiede feststellen und auch Ursachen auf den Grund gehen, warum einige Anlagen weit weniger jährlichen Abgang aus dem laufenden Betrieb verzeichnen als andere.

Doch befindet man sich aktuell eben erst im Endstadium der ersten Evaluierung. Erst aus ihr können sich Projektentwicklungen ergeben – doch sind die Möglichkeiten dank der Datenbank künftig auch weit größer. Wenn das System nicht auf eine Erhebung beschränkt bleibt, sondern auch gepflegt wird. So oder so: Die Steiermark hat die schon oftmals angekündigte Erhebung der Sportinfrastruktur in die Tat umgesetzt. Und kann damit künftig auch besser argumentieren, wenn es um die Erfüllung der Bedürfnisse im Sport geht.

„Als Sportreferent geht es mir immer darum, viel für den Sport zu machen“, meinte Kunasek, „aber das aktuelle Budget von rund 11,5 Millionen Euro reicht natürlich für infrastrukturelle Maßnahmen nicht aus. Aber die Datenbank ist ein erster Schritt, um besser argumentieren zu können.“ So schwebt aber dem Landeshauptmann auch vor, künftig neue Finanzierungsmodelle bei der Erhaltung der Eishallen zu finden. Apropos Eis: Kunasek ist bekennender Fan der 99ers, denen er im Finale viel zutraut: „Heuer kann es wirklich passieren mit dem Titel.“ Das erste Finalspiel wird er aufgrund einer China-Reise zwar versäumen, aber: „Ich hoffe, dass ich die anderen Spiele dann sehen kann.“