Was bis einschließlich Sonntag auf dem Eis des Merkur Eisstadions zu sehen ist, ist europaweit einzigartig: Die Ice Challenge in Graz ist „der einzige Wettbewerb in Europa, der alle vier olympischen Disziplinen in allen Altersklassen bedient“, sagt Organisatorin Eva Sonnleitner. Die Ice Challenge bietet, beginnend bei den Jüngsten, einen Wettkampf auf höchstem Niveau. Sie findet bereits zum zwölften Mal in der steirischen Landeshauptstadt statt – für manche ist sie aber eine Premiere. Wie etwa für Gabriella Izzo und Luc Maierhofer. Die US-Amerikanerin und der Wiener sind die neuen Aushängeschilder, die im Paarlauf unter den rot-weiß-roten Farben antreten. Bei der Ice Challenge in Graz bestreiten sie ihren ersten gemeinsamen Wettkampf.