Die Grazer Sportszene trauert. Wie der Eissport Club Graz (ESC) am Freitag bekanntgab, ist Elli Kögl-Staerck am vergangenen Samstag im Alter von 95 Jahren verstorben.

Die Gründerin des ESC gilt in Österreich als Eiskunstlauf-Pionierin und holte in ihrer aktiven Karriere mit ihrem Eiskunstlaufpartner Harry Gareis unter anderem den vierten Platz bei der EM in Oslo 1951 und den sechsten Rang ein Jahr zuvor bei der WM in London. Danach trat sie mit Gareis bei internationalen Eistanzshows auf. Nach ihrer aktiven Karriere war Kögl-Staerck jahrzehntelang als ESC-Cheftrainerin tätig und coachte auch ihre Tochter Marina und Enkelin Denise, die 2008 österreichische Staatsmeisterin wurde.

„Elli bleibt daher nicht nur in unseren Herzen unvergessen, sondern auch auf dem Eis. Denn in jedem Schwung unserer Läuferinnen und Läufer schwingt ein bisschen Elli mit“, schreibt der ESC auf Facebook.

Die feierliche Verabschiedung findet am Samstag, den 12. Oktober um 13:30 Uhr in der Aufbahrungshalle am St. Peter Friedhof in Graz statt.