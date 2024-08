Dass Iris Berger bei den Staatsmeisterschaften in Tirol war, war, wenn man so will, eine unglückliche Fügung: 0,6 Sekunden fehlten der 4x200-Freistil-Staffel auf die Qualifikation für die aktuellen Olympischen Spiele in Paris. Statt der fünf Ringe gab es aber sechs „Goldene“: Die in Dänemark lebende und für den USC Graz schwimmende Athletin hat bei der Staatsmeisterschaft im Freibad Tivoli ordentlich abgeräumt.