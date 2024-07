Nach dem Abbruch am Freitag präsentierte sich die Rallye Weiz tags darauf bereits wieder von der besten Seite. Noch am Vortag zog ein mächtiges Unwetter über die Region und hinterließ ein chaotisches Bild. Doch nicht nur die Teamzelte waren am zweiten Tag der Rallye wieder aufgebaut, auch der beschädigte Peugot 208 Rally4 des Norwegers Martin Stenberg wurde rechtzeitig repariert. Am Freitag stürzte ein Baum auf den Boliden.