Wenn Jakob Jantscher sein Wohnhaus im Zentrum von Hong Kong verlässt, „schaust du einmal 100 Stockwerke nach oben“. Der Steirer ist seit Ende August dieses Jahres Legionär bei Kitchee in der Hong Kong Premier League. Knapp 5000 Einwohner zählt seine Heimatgemeinde in Graz-Umgebung, sesshaft ist er mit seiner Familie auf einem weitläufigen Bauernhof geworden. Und jetzt? „Wir wohnen im 62. Stockwerk, haben eine kleine Wohnung“, sagt Jantscher. „Der Bauernhof geht mir schon ab.“ Und dennoch genießt der 34-Jährige mit Frau Andrada und den Kindern Finn und Alma das neue Leben in Asien. Auch, oder weil, „es ganz was anderes ist“. Auf 2755 km² leben in der Sonderverwaltungszone Chinas knapp acht Millionen Menschen. Zum Vergleich: In Österreich verteilen sich die rund neun Millionen Einwohner auf 83.871 km² Fläche. Ein Auto besitzen die Jantschers an ihren neuen Wohnort nicht. „Wir fahren entweder mit dem Taxi, weil es sehr billig ist, oder nehmen die Metro.“ Und das nicht nur zu privaten Zwecken. Auch zu den Meisterschaftsspielen in der höchsten Spielklasse des Landes kann der Offensivakteur mit der Metro anreisen.