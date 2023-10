Jakob Jantscher kommt in Hongkong immer besser in Form. In der Liga hat er vor zwei Wochen beim 2:0 gegen die Rangers erstmals getroffen. Und jetzt hat der Steirer auch in der Champions League angeschrieben.

Bei der 1:2-Niederlage von Kitchee hat der 34-Jährige gegen die LC Sailors in der 87. Minute den Ehrentreffer seines Klubs erzielt.