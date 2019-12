Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Foto: FF Leoben

28. Dezember

Sturm-Legenden scheiterten erst im Finale

Hallenfußball. Nur Sturm konnte es beim vom Lions Club organisierten Benefiz-Turnier im Grazer Sportpark mit den Legenden aus Kroatien, Bayern München und Eintracht Frankfurt aufnehmen. Für den GAK und Kapfenberg war (wie auch für Austria und Rapid) der Traum vom Turniersieg bereits nach der Gruppenphase vorbei. Das Stadtderby hat Sturm gegen den GAK 4:2 für sich entschieden. Und auch im Duell der Special Needs Teams – trainiert von Franco Foda und Werner Gregoritsch – hatte Sturm mit 3:1 das bessere Ende. Der Lions Club konnte mit dem Erlös unter anderem Special Olympics Austria einen neuen Bus finanzieren. Turbulent ging es dann im Halbfinale gegen Bayern zu: Zwei blaue Karten, eine rote Karte, zwei Tore in der letzten Minute – Sturm stand nach dem 3:2 im Finale. Wie im Vorjahr warte da eine Auswahl aus Kroatien und am Ende verloren die „Blackies“ 3:4 – nach Videobeweis. Sekunden nach Ende der Zeit traf Hannes Reinmayr zum vermeintlichen Ausgleich und der Schiedsrichter gab den Treffer zunächst auch. Nachdem Jerko Grubisic gefühlte 30 Mal den Videobeweis gefordert hatte, wurde dieser tatsächlich bemüht: kein Tor! „Am Ende muss man fair sein, Kroatien hat gewonnen“, sagte Sturm-Kapitän Mario Haas.