NFL, Super Bowl: Halftime-Show, Ort, Datum

© imago images / Icon SMI

NFL, Super Bowl 2021: Wer performt die Halftime-Show?

Nachdem im vergangenen Jahr Shakira und Jennifer Lopez die Halftime-Show des Super Bowls LIV gerockt haben, hat sich die NFL in diesem Jahr wieder für einen männlichen Künstler entschieden.

Wie die Liga offiziell bekannt gab, wird R&B-/Hip-Hop-Sänger The Weeknd in der Halbzeit des kommenden Super Bowls LV auftreten.

"Ich bin demütig, geehrt und begeistert, das Zentrum dieser berühmt-berüchtigten Bühne zu sein", wird der Kanadier zitiert.

Wer die Nationalhymne vor der Partie singen wird, ist dahingegen noch nicht bekannt. Im letzten Jahr wurde Lady Gaga diese Ehre zuteil.

NFL, Super Bowl LV: Ort, Datum

Nachdem die Kansas City Chiefs in der vergangenen Saison in Miami den Super Bowl gegen die San Francisco 49ers für sich entscheiden konnten, ist das größte Sport-Event der Welt auch in diesem Jahr wieder im US-Bundesstaat Florida zu Gast.

Gespielt wird jedoch nicht in Miami, sondern in Tampa, genauer gesagt im Raymond James Stadium. Die Heimspielstätte von Tom Bradys neuem Team bietet Platz für 65.618 Zuschauer und fungierte bereits als Austragungsort der Super Bowls XXXV (2001) und XLIII (2009). Eine Besonderheit an dem Stadion ist das in die Tribüne eingelassene Piratenschiff, das bei erfolgreichen Aktionen der Buccaneers seine Kanonen abschießt.

Das Datum für das Saisonfinale steht auch schon fest, am 7. Februar werden sich die besten zwei Teams der Liga um die Vince Lombardi Trophy streiten.

© imago images / Xinhua

Jahr/Super Bowl Showact 2009: XLIII Bruce Springsteen 2010: XLIV The Who 2011: XLV The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2012: XLVI Madonna, LMFAO, Nicki Minaj 2013: XLVII Beyonce, Destiny's Child 2014: XLVIII Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2015: XLIX Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott 2016: L Coldplay, Beyonce, Bruno Mars 2017: LI Lady Gaga 2018: LII Justin Timberlake 2019: LII Maroon 5 2020: LIV Shakira, Jennifer Lopez

NFL, Super Bowl 2021 live im TV und Livestream

Die erste Adresse für Livespiele der NFL ist DAZN.

Der Streaming-Dienst zeigt die meisten Spiele der Regular Season live, darunter die große RedZone-Konferenz am Sonntag in voller Länge und ohne Werbeunterbrechung. Natürlich übertragt DAZN auch den Super Bowl live.

11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich kostet der Streaming-Dienst, der daneben auch die NBA, NHL, MLB, Fußball, Radsport, Tennis, Rennsport, UFC, Bellator, Boxen, Darts etc. im Angebot hat. Das Beste: Ihr könnt DAZN einen Monat lang kosten frei testen!

Darüber hinaus wird auch ProSieben das Football-Highlight des Jahres live zeigen.