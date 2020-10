Facebook

Champions League: Darum zeigt Sky Lokomotive Moskau - FC Bayern heute nicht

Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen in Deutschland und Österreich beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN . Anhand eines Picking-Systems werden pro Spieltag die jeweiligen Spiele zugeteilt. Da DAZN an diesem Spieltag auswählen durfte, fiel die Wahl auf die Partie der Bayern.

Sky wird die Partie daher nicht im Einzelspiel übertragen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, alle Spiele des Champions-League-Tages in einer Konferenzschaltung zu sehen.

Champions League: FC Bayern bei Lokomotive Moskau heute auf DAZN

Die Berichterstattung zur Partie beginnt auf DAZN um 18.40 Uhr, eine Viertelstunde vor Anpfiff, mit folgendem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner

Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für über 100 Spiele der Champions League gesichert.

DAZN überträgt außerdem die MotoGP, NBA, NFL, Formel E, NHL, MLB, MLS, Tennis, Boxen, alle UFC-Events, alle PDC-Major-Turnier, Hockey, Rugby und noch vieles mehr.

Das DAZN -Abo ist bereits für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr erhältlich. Bei beiden Varianten erhaltet Ihr einen kostenlosen Probemonat dazu.

Champions League: Lokomotive Moskau gegen FC Bayern - Vorschau

Die Partie der Bayern beginnt bereits um 18.55 Uhr. Austragungsort ist hier die RZD-Arena.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Spielleitung übernehmen:

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (ROU)

Istvan Kovacs (ROU) Assistenten: Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU)

Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU) VAR: Alejandro Hernandez (ESP)

Alejandro Hernandez (ESP) Erster Assistent des Videoassistenten: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)

Guillermo Cuadra Fernandez (ESP) Vierter Offizieller: Marius Avram (ROU)

Champions League: Lokomotive Moskau vs. FC Bayern heute im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid und Eurer Datenvolumen nicht für die DAZN-Übertragung ausreicht, könnt Ihr die Partie im detaillierten Liveticker von SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Champions-League-Liveticker: Lokomotive Moskau gegen den FC Bayern.

Champions League: Der Spielplan des FC Bayern

Die Bayern sind mit einem 4:0-Erfolg gegen Atletico Madrid erfolgreich in die CL-Saison gestartet. In der kommenden Woche steht dann die Partie in Salzburg an.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Übertragung Mi, 21.10.2020 21 Uhr FC Bayern München 4:0 Atletico Madrid Sky Di, 27.10.2020 18.55 Uhr Lokomotive Moskau -:- FC Bayern München DAZN Di, 3.11.2020 21 Uhr FC Salzburg -:- FC Bayern München Sky Mi, 25.11.2020 21 Uhr FC Bayern München -:- FC Salzburg Sky Di, 1.12.2020 21 Uhr Atletico Madrid -:- FC Bayern München Sky Mi, 9.12.2020 21 Uhr FC Bayern München -:- Lokomotive Moskau Sky

Champions League: Tabelle der Gruppe A

Dank des erfolgreichen Auftakts führen die Bayern die Gruppe an. Moskau und Salzburg trennten sich unentschieden.