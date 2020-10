Champions League heute live: FC Liverpool gegen FC Midtjylland im Livestream, TV und Liveticker

Facebook

Liverpool gegen FC Midtjylland heute live: Was machen die Reds ohne van Djik?

In der Gruppe D ist der Verein von der Anfield Road ganz klar der Top-Favorit auf den Gruppensieg, doch beim Auftakt in die Königsklassen-Saison konnten die Reds nicht gerade überzeugen. Am Ende stand ein mühsames 1:0 gegen Ajax Amsterdam auf der Anzeigetafel.

In der Liga läuft es für die Mannschaft um Trainer Jürgen Klopp wieder nach der 2:7-Schmach gegen Aston Villa besser, am Wochenende konnte man zuhause Sheffield United mit 2:1 besiegen. Sander Berge brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (10. Minute), Roberto Firmino (41.) und Diogo Jota (65.) drehten das Spiel.

Doch das Lazarett der Engländer ist prall gefüllt, besonders schwer wiegt der lange Ausfall von Abwehrchef Virgil van Dijk. Mit Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago und möglicherweise auch Naby Keita könnten am Dienstag weitere Hochkaräter im Kader der Reds fehlen.

Der vermeintliche Außenseiter aus Dänemark musste sich für die Gruppenphase durch die CL-Quali kämpfen und ist nun im dritten Anlauf erstmals bei den ganz großen Klubs dabei. Der FC Midtjylland ist ein vergleichsweise junger Verein. Die Jütländer existieren als solcher Verein erst seit 1999, qualifizierten sich aber bereits zwei Jahre später erstmals in der Vereinsgeschichte für den UEFA Cup. Grund dafür ist der revolutionäre Umgang mit Daten und Statistiken bei der Kaderplanung.

Liverpool gegen FC Midtjylland heute live: Alle Infos zur Partie

Datum: 27.10.2020

27.10.2020 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Anfield Road (keine Zuschauer zugelassen)

Anfield Road (keine Zuschauer zugelassen) Übertragung: DAZN

Kommentator: Jan Platte, Ralph Gunesch

Liverpool gegen FC Midtjylland heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Liverpool und Midtjylland wird heute live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Die Übertragung startet gegen 20.45 Uhr live aus der englischen Arbeiterstadt.

Die Highlights der Partie werden unmittelbar nach Abpfiff auch beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein.

Liverpool gegen FC Midtjylland heute im LIVETICKER bei SPOX

Alle Supporter von Salah, Firmino oder Mane, die kein Zugang zu einem Stream haben, können das Spiel bei SPOX im Liveticker ganz entspannt verfolgen. Hier verpasst Ihr garantiert keine wichtige Szene des Spiels.