Atalanta Bergamo gegen Ajax Amsterdam heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der Champions League empfängt Atalanta Bergamo in der Gruppe D am heutigen Dienstagabend den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Wir verraten Euch alles Wichtige über das Aufeinandertreffen und zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Ritzau Scanpix

Du willst die Highlights der UEFA Champions League schon kurz nach Abpfiff sehen? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat !

Für die Überraschungsmannschaft der vergangenen Champions-League-Saison läuft in dieser Spielzeit alles nach Plan. Nach dem ersten Spieltag stehen die Norditaliener an der Spitze der Gruppe D und möchten Ihr Punktekonto auf sechs Zähler aufstocken. Im Weg steht der einzige niederländische Vertreter in diesem Jahr, Ajax Amsterdam.

Erstmals in der Vereinsgeschichte startete Atalanta Bergamo mit drei Siegen in Folge in die Serie A. Dabei avancierten die Nerazzurri zum ersten Verein überhaupt in der Historie des italienischen Fußballs, der in den ersten drei Saisonspielen jeweils mindestens vier Treffer pro Partie erzielen konnte. Danach setzte es aber ein 1:4 gegen den SSC Neapel und ein 1:3 gegen Sampdoria Genua.

Dennoch geht Atalanta als leichter Favorit in die Partie, auch weil das heimische Gewiss Stadion als starker Rückhalt für die Mannschaft um Robin Gosens gilt. Das Team absolviert zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins ein Heimspiel mit internationalem Gegner im eigenen Stadion, nachdem in der vergangenen Saison das San Siro interimsmäßig genutzt wurde.

Atalanta Bergamo gegen Ajax Amsterdam heute live: Alle Infos zur Partie:

Datum: 27.10

27.10 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Gewiss Stadion (keine Zuschauer erlaubt)

Gewiss Stadion (keine Zuschauer erlaubt) Übertragung: DAZN

Atalanta Bergano - Ajax Amsterdam: Voraussichtliche Aufstellungen

Bergamo: Sportiello - Palomino - Romero - Tolói - Gosens - Depaoli - Pasalic - de Roon - Gómez - Ilicic - Zapata

Sportiello - Palomino - Romero - Tolói - Gosens - Depaoli - Pasalic - de Roon - Gómez - Ilicic - Zapata Amsterdam: Onana - Tagliafico, Blind, Schuurs, Mazraoui - Klaasen, Gravenberch - Tadic, Kudus, Neres - Traore

Atalanta Bergamo gegen Ajax Amsterdam heute live im TV und Livestream

Das Spiel aus der malerischen Lombardei wird heute exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Die Übertragung startet ca. zehn Minuten vor Beginn der Partie.

Auf DAZN findet Ihr jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, etc), aber auch US-Sport (NBA, MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis - und natürlich auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 .

Die App könnt Ihr euch ganz bequem auf alle möglichen Devices laden und loslegen, auch für Smart-TVs gibt es eine kostenfreie DAZN App.

Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Atalanta Bergamo gegen Ajax Amsterdam im Liveticker

Für alle Fans, die das Spiel nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker zur Partie an. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels und seid unmittelbar beim Geschehen dabei.

Atalanta Bergamo gegen Ajax: Die Tabelle von Gruppe D