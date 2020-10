BVB, News und Gerüchte - Jude Bellingham schwärmt von "Vorbild" Sancho: "Hilft mir sehr"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Sven Simon

Hier geht's zu weiteren News und Gerüchten über die Schwarzgelben.

BVB: Jude Bellingham schwärmt von "Vorbild" Sancho

Jude Bellingham überzeugt seit seinem Wechsel vom englischen Zweitligisten Birmingham City zum BVB im Sommer mit guten Leistungen. Sein englischer Landsmann Jadon Sancho soll dabei einen großen Faktor spielen.

"Jadon ist wirklich sehr wichtig für mich. Nicht nur weil er aus demselben Land kommt wie ich. Oder weil er dieselbe Sprache spricht", erklärte der 17-Jährige im Interview mit dem kicker und fügte an: "Noch wichtiger ist, wie er seinen Arm um mich, aber auch um die anderen jungen Spieler legt, wie er uns bestärkt in unseren Fähigkeiten, uns Zutrauen zuspricht."

Sancho sei ein "großes Vorbild für englische Spieler" seiner Altersgruppe, sagte Bellingham: "Von ihm Lob und Zuspruch zu bekommen, bedeutet mir unheimlich viel. Das hilft mir sehr." Der junge Engländer gehört im Team von Trainer Lucien Favre zum erweiterten Stammspielerkreis und mischt gemeinsam mit Giovanni Reyna (17), Erling Haaland (20) und Sancho (20) die Liga auf.

Es sei zwar verständlich, dass die jungen Spieler im Rampenlicht stehen würden, doch der BVB habe durchaus mehr zu bieten, erklärte Bellingham: "Ich finde das unfair, muss ich sagen."

Bellingham weiter: "Ich denke, wir haben eine sehr gute Balance zwischen Erfahrung auf der einen und Jugendlichkeit auf der anderen Seite. Spieler wie Marco Reus, Mats Hummels, Emre Can oder Axel Witsel sind unheimlich wichtig für das Team." Die erfahrenen Spieler ermöglichen es erst, "damit wir so spielen können, wie wir spielen", sagte Bellingham: "Die älteren Spieler füllen ihren Job genauso gut aus wie wir jüngeren."

An eine baldige Rückkehr nach England verschwendet der Mittelfeldspieler, anders als "Vorbild" Sancho, außerdem noch keinen Gedanken. "Ganz ehrlich, darüber denke ich aktuell überhaupt nicht nach. Es fühlt sich gigantisch an, für den BVB zu spielen. Ich habe auch keinen Karriereplan oder so etwas im Kopf", verriet Bellingham.

Zudem reize ihn die Bundesliga, die trotz der Dominanz des FC Bayern in den vergangenen Jahren eine "extrem hohe Leistungsdichte" habe. "Aber auch der Klub an sich ist wahnsinnig attraktiv: seine Größe und Bedeutung, sein Stadion, seine Fans, seine Erfolge - und seine Ambitionen. Der BVB hat viel vor; dabei helfen zu können, fühlt sich großartig an", sagte Bellingham.

Hier könnt Ihr nachlesen, wie Bellingham über seine aufgestellten Rekorde denkt und warum er "kein Lehrling" mehr ist.

© imago images / HJS

BVB: Didi Hamann würde Reus die Kapitänsbinde entziehen

TV-Experte Dietmar Hamann hat BVB-Kapitän Marco Reus scharf kritisiert. Die Borussia sei "im Moment ohne Reus besser". "Das hängt auch damit zusammen, dass Reyna in guter Form ist, dass Haaland in sehr guter Form ist, Brandt hat ordentlich gespielt und mit Sancho haben sie einen überragenden Spieler", sagte der 47-Jährige im Fußballtalk Sk90.

Reus war im Revierderby (3:0-Sieg) erst in der 77. Minute eingewechselt worden und gehörte auch zuletzt nicht zur Stammelf von Trainer Favre.

Seit seiner Rückkehr nach einer langen Verletzungspause im September hatte der 31-Jährige in acht Pflichtspielen nur dreimal von Beginn an gespielt. Zu wenig für Hamann. "Was fehlt den Dortmundern? Mentalität, Führung. Du kannst keinen Kapitän haben, der nur die Hälfte der Spiele macht", stellte er deutlich klar.

Auch die Einstellung von Reus sei nicht immer optimal, was auch ein Grund für die 1:3-Pleite zum Auftakt der Champions League gegen Lazio Rom sei. "Aber der Kapitän ist dazu da, dass er die anderen mitreißt", sagte Hamann. "Ich habe nicht verstanden, warum man ihm im Sommer nicht die Kapitänsbinde abgenommen hat. Die andere Frage ist, ob ich sie ihm vor zwei Jahren gegeben hätte."

Hummels sei deutlich geeigneter, die Kapitänsbinde der Dortmunder zu tragen. Er sei "ein brillanter Leader, er in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er Mannschaften führen kann, dass er Führungsqualitäten hat, dass er das Wort ergreifen kann, dass er Leute mitreißen kann."

Borussia Dortmund braucht Sieg gegen Zenit St. Petersburg

Nach der Niederlage gegen Lazio Rom braucht Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch (21. Oktober) einen Sieg gegen Zenit St. Petersburg, um sich weiterhin gute Chancen auf das Achtelfinale ausmalen zu können. Der gute Auftritt im Derby gegen Schalke 04 (3:0) verspricht Aussicht auf Besserung ( Hier gibt's die Highlights im Video ) .

BVB: Der Spielplan für die kommenden Wochen