UFC 254: Khabib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje heute live im TV und Livestream sehen

Khabib Nurmagomedov ist weiterhin ungeschlagen und der amtierende UFC-Leichtgewicht-Champion, daran will Justin Gaethje heute jedoch etwas ändern. Wann, wie und wo Ihr den Hauptkampf bei UFC 254 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

© imago images / ITAR-TASS

Ihr wollt die spektakulären Kämpfe der UFC live und in voller Länge sehen? Mit dem kostenlosen Probemonat bei DAZN seid Ihr heute Abend live dabei wenn Khabib und Gaethje um den Weltmeister-Titel der UFC-Leichtgewichte kämpfen!

Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje: Datum, Uhrzeit und Ort

Der Hauptkampf Khabib vs. Gaethje bei UFC 254 wird am heutigen Samstag (24. Oktober) um etwa 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit erwartet. Die vorangehenden Hauptkämpfe sind für 20 Uhr angesetzt. Das heiß erwartete Event findet im Flash Forum auf der Yas-Insel (Abu Dhabi) in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

© imago images / Camera 4

Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje: Die Fighter im Vergleich

Nach knapp einem Jahr zeigt sich Khabib Nurmagomedov, einer der absoluten Superstars des Kampfsports, wieder im Oktagon. Justin Gaethje "ist der mit Abstand gefährlichste Gegner, gegen den Khabib je antrat", freute sich UFC-Boss Dana White bei Yahoo Sports auf den Kampf und führte aus: "Dass Justin Gaethje den perfekten Stil hat (um Khabib zu besiegen, Anm. d. Red), macht diesen Kampf so großartig."

Gaethje hat sich den Interims-Titel und das direkte Kräftemessen mit Khabib verdient, indem er Tony Ferguson besiegte. Ferguson und Khabib wollen seit knapp vier Jahren gegeneinander kämpfen, haben das Duell aus verschiedenen Gründen jedoch insgesamt schon fünf Mal abgesagt.

Khabib Nurmagomedov Justin Gaethje Alter 32 Jahre 31 Jahre Nationalität Russland USA Spitzname "The Eagle" "The Highlight" Größe 1,78 Meter 1,80 Meter Gewicht 70 Kilogramm 70 Kilogramm Gewichtsklasse Leichtgewicht Leichtgewicht UFC-Ranking Champion Interims-Champion MMA-Bilanz 28-0 22-2

UFC 254: Khabib gegen Gaethje heute live im TV und Livestream

Khabib vs. Gaethje ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt alle Hautkämpfe von UFC 254, so auch Khabib vs. Gaethje, heute live ab 20 Uhr im Originalkommentator oder mit folgender Crew (Ihr habt die Wahl!):

Kommentator: Mark Bergmann

Mark Bergmann Kommentator: Andres Krantiotakes

Andres Krantiotakes Experte: Elias Stefanescu

Ab 21.30 Uhr stehen Kommentator Sebastian Hackl und Experte Peter Sobotta für Euch mit den Vorberichten und der Analyse zu Khabib gegen Gaethje bereit. Der Kampf soll um etwa 22 Uhr beginnen.

Der Streamingdienst zeigt neben der UFC auch die spektakulärsten Fights, die Matchroom-Boxing bietet, dazu gehörten in den vergangenen Jahren Joshua vs. Ruiz und Wilder vs. Fury. Das Angebot auf DAZN beinhaltet zudem WWE, Fußball aus der Champions League, Europa League sowie vier der fünf europäischen Topligen, US-Sport (NBA, NFL, MLB und NHL) und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein monatlich kündbares Abo 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf volle Monate.

UFC 254: Die Fightcard im Überblick

Catchweight-Fights kommen zustande, falls einer der Kämpfer das Maximalgewicht der Gewichtsklasse für den Fight überschreitet beim offiziellen Einwiegen. Damit der Kampf trotzdem stattfinden kann, wird das maximal erlaubte Gewicht extra auf das Gewicht des zu schweren Kämpfers angepasst.

Dieser kann dann jedoch in keinem Fall zum Champion der ursprünglich angesetzten Gewichtsklasse ernannt werden, auch wenn er den Kampf gewinnt. Zusätzlich wird ihm meist ein großer Teil seiner Gewinnprämie abgezogen und an den Verlierer weitergegeben.