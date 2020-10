FC Bayern München: Spielplan, Termine und Partien des FCB in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal

Nach der Länderspielpause steht für den FC Bayern München ein straffes Programm in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal an. Bei SPOX erfahrt Ihr alles zu den kommenden Terminen des FCB und wie der Spielplan der Bayern aussieht.

© imago images / Sven Simon

Die Highlights des FC Bayern aus der Bundesliga und der Champions League gibt es jeweils kurz nach Abpfiff auf DAZN - sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat!

FC Bayern München: Spielplan, Termine und Partien

Ziemlich genau vier Wochen liegen zwischen den Partien des DFB-Teams am vergangenen Wochenende und der nächsten Länderspielpause Mitte November. In diesen vier Wochen muss der FC Bayern ganze acht Pflichtspiele absolvieren. Auf den Triple-Sieger wartet also ein hartes Programm.

Los geht es am Donnerstag, 15. Oktober, mit dem Nachholspiel aus der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Partie gegen den 1. FC Düren wurde extra in den Oktober verlegt, um den Münchenern nach dem Titelgewinn in der Champions League im August eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Nun geht es aber im Oktober für den FCB Schlag auf Schlag.

Nach dem DFB-Pokal steht zwei Tage später bereits die Bundesliga-Partie gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld an. Anschließend folgt eine Englische Woche auf die nächste mit dem Wechsel aus Bundesliga und Champions League, bevor am 11. November die nächste Länderspielpause wartet - doch auch im DFB-Team sind einige Bayern-Stars gefragt.

FC Bayern: Die Termine bis Mitte November im Überblick

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Ort 15.10.2020 20.45 Uhr DFB-Pokal 1. FC Düren Auswärts 17.10.2020 18.30 Uhr Bundesliga Arminia Bielefeld Auswärts 21.10.2020 21 Uhr Champions League Atletico Madrid Heim 24.10.2020 15.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt Heim 27.10.2020 21 Uhr Champions League Lokomotive Moskau Auswärts 31.10.2020 15.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln Auswärts 03.11.2020 21 Uhr Champions League FC Salzburg Auswärts 07.11.2020 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund Auswärts

© getty

FC Bayern München: Die Champions League live auf DAZN

Wer die Partien des FC Bayern München in der Bundesliga und der Champions League live verfolgen will, der muss entweder auf DAZN oder Sky zurückgreifen - Fans des FCB dürfen sich aber auch über eine Übertragung im Free-TV freuen. Sport1 zeigt das Pokalspiel gegen den 1. FC Düren live im TV und im Livestream.

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich DAZN und Sky , in den kommenden vier Wochen sind die Spiele des FCB im deutschen Fußball-Oberhaus allerdings nur beim Pay-TV-Sender zu sehen.

In der Champions League hat DAZN die Bayern einmal im Programm: Das Hinspiel der CL-Gruppenphase gegen Lokomotive Moskau zeigt der Streaming-Dienst live und exklusiv in voller Länge. Zudem findet Ihr auf DAZN alle Highlights des FC Bayern aus der Bundesliga und der Champions League kurz nach Abpfiff.

Zudem sind zahlreiche weitere Partien aus der Champions League und insgesamt 40 Bundesliga-Spiele auf DAZN zu sehen. Und nicht nur das! Das "Netflix des Sports" hat unter anderem auch die Serie A, LaLiga, Ligue 1 oder weitere Highlights aus der Welt des Sports wie NFL, NBA, MLB, Tennis, Motosport oder UFC im Angebot. Für nur 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo seid Ihr dabei - der erste Monat ist dabei gratis!

FC Bayern München: Der Spielplan für die CL-Gruppenphase

Der Titelverteidiger hat in der Königsklasse Atletico Madrid, Lokomotive Moskau und RB Salzburg zugelost bekommen. Die Qualifikation für die K.o.-Runde sollte also eine machbare Aufgabe für den FC Bayern sein. Hier die Termine in der Champions League im Überblick:

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 21.10.2020 21 Uhr FC Bayern München Atletico Madrid 27.10.2020 21 Uhr Lokomotive Moskau FC Bayern München 03.11.2020 21 Uhr FC Salzburg FC Bayern München 25.11.2020 21 Uhr FC Bayern München FC Salzburg 1.12. 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Bayern München 9.12 2020 21 Uhr FC Bayern München Lokomotive Moskau

FC Bayern München: Die Partien des FCB im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, die Partien des FC Bayern live zu sehen? Kein Problem. Mit dem SPOX-Liveticker verpasst Ihr auch unterwegs keine wichtige Szene. Wir bieten zu allen Spielen der Münchener einen eigenen Liveticker an.