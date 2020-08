Facebook

© imago images / Jan Huebner

Am 16. August fand das bis dato letzte Rennen der Formel 1 statt. In Spanien setzte sich Lewis Hamilton souverän gegen Max Verstappen durch , Sebastian Vettel feierte dabei wenigstens einen Achtungserfolg.

Formel 1 in Spa - Großer Preis von Belgien: Termine, Datum

Vom 28. bis 30. August sind die besten Rennfahrer der Welt auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien aktiv.

Los geht es am Freitag (28. August) mit dem 1. Freien Training, das Highlights des Rennwochenende ist das Rennen am Sonntag (30. August).

Belgien-GP: Der Zeitplan von Spa

Datum Uhrzeit Ereignis 28. August 11 Uhr 1. freies Training 28. August 15 Uhr 2. freies Training 29. August 12 Uhr 3. freies Training 29. August 15 Uhr Qualifying 30. August 15.10 Uhr Rennen

© imago images / Icon SMI

Formel 1: Großer Preis von Belgien live im TV und Livestream

Den Großen Preis von Belgien könnt Ihr live bei Sky sehen, der Pay-TV-Sender zeigt alle Sessions live und in voller Länge. Gleichzeitig kümmert sich auch RTL um die Übertragung, der Free-TV-Sender zeigte sowohl das Qualifying als auch das Rennen am Sonntag live.

Die dritte und letzte Möglichkeit, das Rennen zu sehen, ist der hauseigene Channel der Formel 1, F1TV. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst bietet Euch neben allen Session auch exklusive Kameraeinstellungen an.

Auch Sky und RTL bieten Livestreams an, bei Sky sind das die Optionen Sky Go (für Kunden) und Sky Ticke t (für Nicht-Kunden), RTL streamt via TVNow.

Formel 1: Großer Preis von Belgien im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Sessions im TV oder Livestream zu verfolgen, ist bei SPOX genau richtig. Wir bieten die Freien Trainings, das Qualifying sowie das Rennen im Liveticker an.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Formel 1, Großer Preis von Belgien: Die Strecke in Spa im Porträt

Seit 1950 befindet sich die legendäre Strecke in Spa im Rennkalender der höchsten Rennklasse der Welt, sie ist mit neun Rechts- und zehn Linkskurven ausgestattet.

2020 werden die 20 Fahrer 40 Runden auf dem gut sieben Kilometer langen Parkour absolvieren, woraus sich eine Gesamtdistanz von 308,052 Kilometern ergibt.

Rekordsieger in Spa ist Michael Schumacher, der sechsmal den Siegerpokal in Belgien in die Höhe strecken konnte. In den vergangenen zwei Jahren waren ebenfalls die Ferrari das Maß aller Dinge in Spa, vergangenes Jahr gewann Charles Leclerc, 2018 Sebastian Vettel.

Formel 1 terminiert die vier letzten Rennen der Saison - Kalender 2020 komplett

Der Rennkalender der Formel 1 ist endlich komplett. Die Türkei feiert ihr Renn-Comeback, ehe zweimal in Bahrain gefahren wird und das Saisonfinale am 13. Dezember in Abu Dhabi stattfindet. Damit finden 17 der ursprünglich 22 geplanten Rennen statt.

Das letzte Saisondrittel könnte unter Umständen sogar wieder vor Zuschauern ausgetragen werden. "Wir möchten, dass so viele Fans wie möglich zurückkehren. Unsere Priorität bleibt jedoch die Sicherheit", erklärte Formel-1-Boss Chase Carey.

Formel 1: Der komplette Rennkalender 2020