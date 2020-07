Premier League: So kommt Manchester United in die Champions League

Es sah lange Zeit überhaupt nicht gut aus, doch dank einer herausragenden Siegesserie nach der Corona-bedingten Saisonunterbrechung klopft Manchester United doch noch an die Plätze zur Champions League in der Premier League an. So können sich die Red Devils am letzten Spieltag der Saison doch noch für die Königsklasse qualifizieren.