UFC Fight Island 3: Robert Whittaker vs. Darren Till heute live im Livestream verfolgen

Gelingt dem Ex-Champion ein Comeback oder geht ein neuer Stern in der UFC-Szene auf? Im Hauptkampf der UFC Fight Night am heutigen Samstag geht es zwischen Robert Whittaker und Darren Till um nicht weniger als die die Rolle des Herausforderers Nummer eins von Mittelgewichts-Champion Israel Adesanya. Wann das Main Event stattfindet und wo Ihr den Fight live sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Hauptkampf zwischen Robert Whittaker und Darren Till ist der Abschluss der vierteiligen UFC Fight Island Serie in Abu Dhabi. Am 11., 15., und 18. Juli flogen auf der rund 25 Quadratkilometer großen und künstlich angelegten Insel Yas Island bereits die Fäuste. Auf Yas Island sind unter anderem Hotels, Golfplätze, drei Themenparks sowie die berühmte Formel 1-Strecke inklusvie Ferrari-World angesiedelt.

UFC Fight Island: Warum finden UFC Fights in Abu Dhabi statt?

Die UFC Fight Island ist die Antwort der Verantwortlichen und Veranstaltungs-Planer auf die Coronavirus-Pandemie. "Wir hatten die Idee, auf 'Fight Island' zu kämpfen, weil wir ein Ziel brauchten, um während der globalen Pandemie internationale Veranstaltungen abzuhalten", sagte UFC-Präsident Dana White: "Abu Dhabi war in den letzten zehn Jahren ein großartiger Ort, um Kämpfe auszutragen, und es ist der perfekte Ort für diese Veranstaltungen. Die Infrastruktur, die wir bauen, wird für die Kämpfer eine einmalige Gelegenheit sein, die noch nie zuvor geschaffen wurde."

Robert Whittaker vs. Darren Till: Kampfbeginn und Uhrzeit des UFC-Fights

Der Mittelgewichts-Kampf zwischen Robert Whittaker und Darren Till ist der letzte Kampf auf der Maincard des letzten UFC-Events auf Fight Island. Die Hauptkämpfe beginnen in Deutschland (MEZ) um 2 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Event UFC Fight Island 3 Datum 25. Juli 2020 Ort Yas Island, Abu Dhabi Hauptkampf Robert Whittaker vs. Darren Till Beginn Hauptkampf 26. Juli ab 2 Uhr: Start der Maincard Übertragung Live auf DAZN

UFC Fight Island: Robert Whittaker vs. Darren Till heute live im Livestream verfolgen

UFC Fight Island: Robert Whittaker vs. Darren Till - alle Infos zu den Kämpfern

Die große Frage, die sich die Experten vor dem Main Event der letzten von vier UFC-Events auf Fight Island in Abu Dhabi stellen, dreht sich um die mentale Verfassung von Ex-Champion Robert Whittaker nach der vernichtenden Niederlage, die er im Oktober 2019 gegen den nun amtierenden Mittelgewichts-Champion Israel Adesanya hatte einstecken müssen.

Adesanya hatte Whittaker bereits in der zweiten Runde per Knock out besiegt und damit die herausragende Siegesserie Whittakers (9 Siege in Folge) beendet. Whittaker hielt sich anschließend fast neun Monate vom Octagon fern, einen Kampf gegen Jared Cannonier bei UFC 248 sagte er ab, um sich mental zu sammeln.

Und Darren Till? Der Herausforderer von Whittaker an diesem Samstag ist noch die große Unbekannte in der Mittelgewichtsszene. Till betrat die UFC-Bühne eigentlich als Weltergewicht und erkämpfte sich in dieser Klasse trotz einiger Gewichtsprobleme (Till war oft zu leicht) eine Titelchance. Allerdings verlor er gegen den damaligen Champion Tyron Woodley via Submission.

Es war Tills erste, aber nicht letzte seine Niederlage in der UFC. Schon im nächsten Fight unterlag er Jorge Masvidal und kehrte in die Mittelgewichtsklasse zurück. Dort sorgte er mit einem Sieg über den langjährigen Titel-Aspiranten Kelvin Gastelum bei UFC 244 im November 2019 für einen Paukenschlag.

UFC Fight Island: Whittaker vs. Till - Stats und Head-to-Head

Robert Whittaker Darren Till Alter 29 Jahre 27 Jahre Nationalität Neuseeland England Kampfname The Reaper The Gorilla Größe 1,83 Meter 1,83 Meter Gewichtsklasse Mittelgewicht Mittelgewicht UFC-Ranking 1 5 MMA-Kämpfe 25 21 MMA-Siege 20 18 Siege durch K.o: 9 10 Siege durch Submission 5 2 Siege durch Punkte 6 6

UFC Fight Island: Deutscher UFC-Star Peter Sobotta kehrt nach zwei Jahren zurück

Besonders im Fokus der deutschen UFC-Fans wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag Peter Sobotta stehen, der nach zwei Jahren Abstinenz sein Comeback geben wird. Im zweiten Kampf der Main Card trifft der 33-Jährige in seinem 25. Profikampf auf Alex Oliveira.

"Dass ich so einen Top-Gegner habe und auf der Main Card kämpfe, das ist einfach nur Hammer. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen feuchte Auge hatte, als ich das Angebot der UFC bekommen habe", erklärte Sobotta (17-6) gegenüber DAZN .

Für Sobotta, der am 17. März 2018 zuletzt in der UFC gegen Leon Edwards im Octagon antrat und in der dritten Runde durch TKO verlor, geht es im Kampf gegen Oliveira um eine Vertragsverlängerung mit der UFC. Nur mit einem Sieg dürfte diese realistisch sein.

UFC Fight Island: Die Main Card des letzten Fight-Island-Events und Wettquoten