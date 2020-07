MLB live auf DAZN: das TV-Programm zur besten Baseball-Liga der Welt

Die Boys of Summer stehen in den Startlöchern und Ende März geht es auch schon wieder los. Die neue Saison der MLB steht an und Ihr könnt auf DAZN und SPOX live dabei sein!

Auch in der verkürzten Saison 2020 ist DAZN wieder live dabei, wenn die Stars der MLB auf Homerun-Jagd gehen.

Die Washington Nationals gehen als Titelverteidiger in die neue Spielzeit, aber nicht unbedingt als Favorit. Diese Rolle nehmen in der National League eher die Los Angeles Dodgers ein, die sich nochmal kräftig verstärkt haben. In der American League sind die üblichen Verdächtigen New York Yankees und Houston Astros als ernsthafte Kandidaten auf die World-Series-Teilnahme zu nennen.

MLB: Das Programm auf DAZN im Überblick

Datum Uhrzeit Spiel Freitag, 24. Juli 1.08 Uhr Washington Nationals - New York Yankees Freitag, 24. Juli 22.10 Uhr New York Mets - Atlanta Braves Samstag, 25. Juli 20.10 Uhr Chicago White Sox - Minnesota Twins Sonntag, 26. Juli 22.10 Uhr Oakland Athletics - Los Angeles Angels Montag, 27. Juli 21.40 Uhr Oakland Athletics - Los Angeles Angels Mittwoch, 29. Juli 3.10 Uhr Houston Astros - Los Angeles Dodgers Mittwoch, 29. Juli 22.05 Uhr Texas Rangers - Arizona Diamondbacks Freitag, 31. Juli 1.07 Uhr New York Mets - Boston Red Sox Dienstag, 4. August 1.10 Uhr Atlanta Braves - New York Mets Dienstag, 4. August 20.10 Uhr Minnesota Vikings - Pittsburgh Pirates Donnerstag, 6. August 0.40 Uhr Tampa Bay Rays - Boston Red Sox

Um den MLB-Genuss abzurunden, bietet DAZN seinen Zuschauern nun auch einen 24/7-Stream des MLB Networks an, dem offiziellen TV-Kanal der Major League Baseball. Auch das MLB Network überträgt zusätzlich immer wieder ausgewählte Spiele live, reinschauen lohnt sich also!MLB Network rund um die Uhr live auf DAZN

Alle großen US-Sportligen auf DAZN

Durch die Partnerschaft mit der MLB erweitert DAZN sein bisheriges US Sportangebot und zeigt den Fans nun alle vier großen US-Sportligen: Neben MLB auch NFL, NBA und NHL. Außerdem erleben Fans auf DAZN die Superstars von morgen in der NCAA. In den großen College-Ligen holen sich die besten Talente den letzten Schliff vor der ganz großen Karriere in der NFL oder NBA.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.