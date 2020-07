Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Außerdem findet Ihr hier alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Formel 1: Wann und wo findet das nächste Rennen statt?

Nach dem GP von Ungarn müssen alle Formel-1-Fans sich erst einmal gedulden, das nächste Rennen findet in zwei Wochen, am Sonntag den 2. August, statt. Dann geht es in Großbritannien auf dem traditionsreichen Silverstone Circuit weiter.

Formel 1 live: Der GP von Großbritannien im TV und Livestream

In dieser Saison dürft Ihr Euch noch einmal darauf freuen, dass es die F1 im Free-TV zu sehen gibt. Dort überträgt RTL alle Rennen, so auch den GP von Großbritannien - sowohl im TV als auch per Livestream via TVNOW .

Ab dem kommenden Jahr kommen dann nur noch Sky -Abonnenten in den Genuss der F1. Der Pay-TV-Sender wird auch den kommenden Großen Preis auf dem Silverstone Circuit ausstrahlen. Auch hier könnt Ihr zwischen der TV-Variante und dem Livestream über Sky Go wählen.

Noch mehr Perspektiven als die TV-Übertragungen bietet der offizielle Stream der Formel 1 . Auch dieser ist jedoch nur für zahlende Kunden verfügbar.

© GEPA

Formel 1 live: GP von Großbritannien im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX verpasst Ihr kein Überholmanöver. Werft einfach einen Blick in unseren Liveticker-Kalender , dort findet Ihr auch einen Ticker zum GP von Großbritannien .

Formel 1: Zahlen und Fakten zum Silverstone Circuit

Der Silverstone Circuit zählt zu den traditionsreichsten Strecken in der Formel 1. Zum ersten Mal fand dort 1950 ein F1-Rennen statt, seit 1987 ist der Rundkurs durchgängig Austragungsort für den GP von Großbritannien.

Insgesamt siebenmal wurde der Streckenverlauf in der Zwischenzeit angepasst, die größte Veränderung gab es vor der Saison 2010. Die Strecke erhielt neue Boxenanlagen, einen neuen Start-Ziel-Einlauf und wurde um 760 Meter verlängert. Sie misst nun 5,901 km und besteht aus 18 Kurven.

Den Streckenrekord stellte mit einer Zeit von 1:27,369 Minuten Weltmeister Lewis Hamilton in der vergangenen Saison auf.

Formel 1: Die Rennen der Saison 2020