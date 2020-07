FC Bayern: Oliver Batista-Meier bekommt wohl keine Freigabe

Facebook

© imago images / Sven Simon

Zuletzt hatte die TSG 1899 Hoffenheim Interesse an einer Verpflichtung Batista-Meiers gezeigt, der gerne Spielpraxis sammeln möchte. Hansi Flick soll den variablen Stürmer in der kommenden Saison jedoch unbedingt im Kader haben wollen.

Sollte sich der FC Bayern für die Endrunde der Champions League in Lissabon qualifizieren, wird der neue Co-Trainer Miroslav Klose in München bleiben und sich um die nicht spielberechtigten Neuzugänge Leroy Sane, Tanguy Kouassi, Alexander Nübel, Adrian Fein sowie einige Spieler aus dem Pool der Talente kümmern. Das geht ebenfalls aus dem Bericht des kicker hervor.

Batista-Meier war in der vergangenen Saison zumeist in der U19 und der 2. Mannschaft der Münchener aktiv, für die er in 18 Einsätzen vier Tore schoss. Beim 5:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf gab er zudem sein Debüt in der Bundesliga.

Oliver Batista-Meier: Leistungsdaten in der Saison 2019/20