Serie A live: AS Rom gegen Inter Mailand heute im TV, Livestream und Liveticker

Zwei Wochen rollt in der Serie A noch der Ball, am 34. Spieltag trifft die AS Rom heute auf Inter Milan. Welche Möglichkeiten es gibt, die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen, erfahrt Ihr bei SPOX.

© imago images

Serie A, AS Rom - Inter Mailand: Anstoß, Spielort

Gespielt wird heute vor den rund 72.000 leeren Plätzen des Stadio Olimpico in der italienischen Hauptstadt Rom. Angepfiffen wird dort um 21.45 Uhr.

Serie A live: AS Rom - Inter Mailand heute im TV, Livestream

Im Free-TV könnt Ihr das Spiel zwischen Rom und Mailand nicht verfolgen, dafür wird es in voller Länge bei DAZN ausgestrahlt. Der Streamingdienst hat in dieser Saison die Rechte an den Begegnungen der höchsten italienischen Liga, gut 15 Minuten vor dem Anstoß könnt Ihr dort einschalten.

Neben der Serie A hat DAZN auch Fußball aus Spanien, Frankreich, der Champions League und der Europa League im Programm. Um das Ganze kostenlos und unverbindlich zu testen, folgt einfach diesem Link - ein Abonnement kostet anschließend 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Serie A live: AS Rom - Inter Mailand heute im Liveticker

Wie immer könnt Ihr auch mit unseren Livetickern auf dem Laufenden bleiben. In unserem Ticker-Kalender findet Ihr eine ganze Reihe an Sport-Events, so auch die Begegnung zwischen der AS Rom und Inter.

Serie A, 34. Spieltag: Die Sonntagsspiele im Überblick

Insgesamt sechs Partien sind in der Serie A heute angesetzt, hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Anstoß Heim Gast 17.15 Uhr Parma Calcio Sampdoria Genua 19.30 Uhr SSC Neapel Udinese Calcio 19.30 Uhr Brescia Calcio SPAL Ferrara 19.30 Uhr AC Florenz FC Turin 19.30 Uhr CFC Genua Lecce 21.45 Uhr AS Rom Inter Mailand

Serie A live: Voraussichtliche Aufstellungen von AS Rom und Inter Mailand

Diese Spieler könnten die Trainer Paulo Fonseca und Antonio Conte heute aufs Feld schicken:

AS Rom: Lopez - Mancini, Kolarov, Ibanez - Spinazzola, Veretout, Diawara, Peres - Pellegrini, Mkhitaryan - Dzeko

Lopez - Mancini, Kolarov, Ibanez - Spinazzola, Veretout, Diawara, Peres - Pellegrini, Mkhitaryan - Dzeko Inter Mailand: Handanovic - Godin, Bastoni, de Vrij - Young, Gagliardini, Brozovic, D'Ambrosio - Valero - Sanchez, Martinez

© imago images / ZUMA Press

Serie A: Zahlen und Fakten zu AS Rom und Inter Mailand

Historisch haben die Nerazzurri im direkten Vergleich deutlich die Nase vorn: 73 Spiele gewann Mailand, 50 die Roma. Die jüngsten vier Begegnungen endeten allesamt unentschieden.

Inter hat aktuell die stärkste Auswärtsbilanz der Liga. 11 Siegen stehen 3 Remis und 2 Niederlagen gegenüber.

Nachdem die Associazione Sportiva mit nur einem Sieg und drei Niederlagen aus der Corona-Pause zurückgekehrt war, hat sie sich zuletzt ein wenig gefangen und die Partien gegen Parma, Brescia und Verona für sich entschieden.

Serie A: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Theoretisch hat Mailand fünf Spieltage vor Schluss noch eine Chance auf die Meisterschaft, sechs Zähler trennen Inter von Rekordmeister Juventus Turin. Rom befindet sich mit 57 Punkten auf Europa-League-Kurs. So sieht die Tabelle aktuell aus: