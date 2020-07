NBA - Vorbereitungsspiele vor dem Restart: Termine, Spielplan und Übertragung der Scrimmage Games

Bevor am 30. Juli der Restart der NBA-Saison 2019/20 erfolgt, absolvieren die 22 Teams in Disney World Orlando in den kommenden Wochen einige Vorbereitungsspiele, die sogenannten Scrimmage Games. Bei SPOX erfahrt Ihr alles zu den Terminen, dem Spielplan und zur Übertragung der Spiele im Livestream.

© imago images / ZUMA Wire

Am 11. März wurde die NBA-Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochen, nachdem Rudy Gobert von den Utah Jazz positiv auf das Virus getestet wurde. Gut viereinhalb Monate später soll der Restart erfolgen - am 30. Juli ist es in Disney World soweit!

NBA-Restart: Die Termine der Scrimmage Games

Zuvor werden sich die 22 Teams, die die Spielzeit 2019/20 zu Ende bringen sollen, in Disney World auf den Restart vorbereiten. Die meisten Teams sind bereits Anfang Juli in der Bubble angekommen. Dort finden das Training und auch einige Vorbereitungsspiele, die Scrimmage Games, statt.

Jedes Team wird drei Vorbereitungsspiele absolvieren, diese sind für den Zeitraum zwischen dem 22. und 28. Juli angesetzt. Dabei gibt es offenbar eine Besonderheit. Um eine zu große Belastung für die Spieler nach der langen Pause zu verhindern, werden die jeweils ersten Testspiele aller Teams wohl auf 40 Minuten verkürzt (4x 10 Minuten) . In den übrigen zwei Testspielen soll dann zum normalen 48-Minuten-Spiel zurückgekehrt werden.

Kurz darauf soll die reguläre Saison fortgesetzt werden, bevor am 17. August die Playoffs beginnen und ab dem 30. September schließlich die NBA Finals ausgespielt werden.

NBA-Spielplan: Die Testspiele vor dem Restart in Disney World

Los gehen die Testspiele am Mittwoch, 22. Juli, um 21 Uhr deutscher Zeit. Den Anfang machen die Orlando Magic und die L.A. Clippers. Bis zum 28. Juli finden täglich bis zu sechs Partien statt, die teilweise zur Primetime in Deutschland beginnen.

Den kompletten Spielplan der Testspiele vor dem NBA-Restart findet Ihr hier.

NBA-Testspiele: Die ersten zwei Spieltage im Überblick

Die NBA-Testspiele am ersten Spieltag

Datum Tag Uhrzeit Team A Team B 22. Juli Mittwoch 21 Uhr Orlando Magic L.A. Clippers 22. Juli Mittwoch 21.30 Uhr Washington Wizards Denver Nuggets 23. Juli Donnerstag 1 Uhr New Orleans Pelicans Brooklyn Nets 23. Juli Donnerstag 2 Uhr Sacramento Kings Miami Heat

Die NBA-Testspiele am zweiten Spieltag

Datum Tag Uhrzeit Team A Team B 23. Juli Donnerstag 21 Uhr San Antonio Spurs Milwaukee Bucks 23. Juli Donnerstag 21.30 Uhr Portland Trail Blazers Indiana Pacers 24. Juli Freitag 1 Uhr Dallas Mavericks Los Angeles Lakers 24. Juli Freitag 2 Uhr Phoenix Suns Utah Jazz

NBA-Livestream: Wo kann ich die Testspiele vor dem Restart live sehen?

Die Scrimmage Games vor dem NBA-Restart werden nicht im TV übertragen - dafür könnt Ihr jedes einzelne Spiel mit dem League Pass sehen.

Dort findet Ihr anschließend auch die Partien der restlichen regulären Saison und der Playoffs. Die NBA bietet mit dem League Pass zwei verschiedene Pakete:

League Pass (alle Spiele live und On-Demand): 29,99 Euro für den Rest der Saison

League Pass Premium (alle Spiele live und On-Demand + u.a. auf zwei Geräten gleichzeitig schauen): 34,99 Euro für den Rest der Saison

Beide Pakete können sieben Tage kostenlos getestet werden.

Wo finden die Vorbereitungsspiele vor dem NBA-Restart statt?

Die NBA hat mit Disney eine Einigung erzielt, die restliche reguläre Saison sowie die Playoffs 2020 in Disney World Orlando zu spielen, genauer gesagt im ESPN Wide World of Sports Complex.

Auch die Vorbereitungsspiele finden dort statt. Der NBA stehen drei Austragungsorte zur Verfügung: Die Arena, das Field House und das Visa Athletic Center.

© getty

NBA-Restart: Wie funktioniert der Modus?

Nach den Vorbereitungsspielen stehen für die 22 Teams, die nach Disney World eingeladen wurden, jeweils acht Regular-Season-Spiele auf dem Programm. Die acht Teams mit der insgesamt besten Bilanz aus jeder Conference qualifizieren sich für die Playoffs. Allerdings hat auch der Neuntplatzierte über ein sogenanntes Play-In-Turnier noch eine Chance auf die Postseason.

Sollte die Differenz zwischen dem Neunt- und Achtplatzierten vier Spiele oder weniger betragen, kommt es zu einem Qualifikationsturnier zwischen den beiden Teams. Dies besteht aus höchstens zwei Partien. Das schlechter platzierte Team muss beide Spiele gewinnen, um in die Playoffs einzuziehen, dem Achtplatzierten reicht dagegen ein Sieg.

Anschließend kehrt die NBA in den Playoffs zum gewohnten Best-of-Seven-Format in allen Runden zurück. Auch in den Finals wird das Team zum Champion gekürt, das zuerst vier Spiele gewinnt.

Die Termine des NBA-Restarts im Überblick:

Beginn der Regular Season: 30. Juli

30. Juli (Mögliches) Qualifikationsturnier: 15.-16. August

15.-16. August Beginn der Playoffs: 17. August

17. August Beginn der Conference Semifinals: 31. August

31. August Beginn der Conference Finals: 15. September

15. September Beginn der NBA Finals: 30. September

30. September (Mögliches Spiel 7 der Finals): 13. Oktober

Die Teams der Eastern Conference

Rang Team Bilanz 1 Milwaukee Bucks 53-12 2 Toronto Raptors 46-18 3 Boston Celtics 43-21 4 Miami Heat 41-24 5 Indiana Pacers 39-26 6 Philadelphia 76ers 39-26 7 Brooklyn Nets 30-34 8 Orlando Magic 30-35 9 Washington Wizards 24-40

Die Teams der Western Conference