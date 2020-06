Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 2:1 (1:0): Hofmann und Embolo schießen Gladbach in die Champions League

Borussia Mönchengladbach ist am Ziel seiner Träume. Die Fohlen haben den Sprung in die Champions League geschafft und sich diesmal nicht am letzten Spieltag von Bayer Leverkusen abfangen lassen wie noch vor Jahresfrist.

Die Stars von Borussia Mönchengladbach tanzten im Kreis, trugen T-Shirts mit der Aufschrift: "Unzähmbar durch Europa. Champions League 2020/21." Christoph Kramer hatte zu diesem Zeitpunkt schon die erste Flasche Bier in der Hand. Das 2:1 (1:0) gegen Hertha BSC sorgte für das i-Tüpfelchen aus Sicht der Fohlen.

"Wer 65 Punkte holt, hat die Champions League verdient. Wenn wir uns einen genehmigen dürfen, dann sicher heute. Das ist eine geile Sache", meinte Rio-Weltmeister Kramer bei Sky, "wir freuen uns alle riesig, bald wieder die Hymne zu hören. Hoffentlich auch so bald wie möglich wieder mit Fans."

Gladbach sichert CL-Platz: "Heute Abend können wir Gas geben"

Torschütze Jonas Hofmann kündigte eine große Sause an: "Heute Abend werden wir einen drauf trinken, vielleicht auch mehr. Heute Abend können wir Gas geben." Zum dritten Mal nach 2015 und 2016 stehen die Fohlen in der Gruppenphase der Champions League. Damit kann die Borussia in schwierigen Corona-Zeiten schon jetzt mit rund 20 Millionen Euro Mehreinnahmen planen.

Hofmann (7.) beruhigte früh die Nerven der Borussia, der schon ein Remis gereicht hätte. Breel Embolo (78.) machte kurz vor Schluss alles klar. Vedad Ibisevic (90.) gelang noch das Anschlusstor für die Alte Dame. Ein Jahr zuvor hatte Gladbach am letzten Spieltag noch den vierten Platz an Bayer Leverkusen verloren, diesmal ging das Fernduell mit der Werkself an die Fohlen. Mit 65 Punkten schaffte die Borussia zudem ihre zweitbeste Saison des Jahrtausends.

"Heute ist ein Finale", hatte Sportdirektor Max Eberl vor dem Anstoß gesagt. Entsprechend engagiert begann die Borussia vor 21.000 Pappkameraden: Das Marco-Rose-Team war von der ersten Minute an hellwach, störte die Berliner früh und ließ sich auch von der Nachricht der schnellen Leverkusener Führung gegen Mainz 05 (1:0) nicht aus der Ruhe bringen.

Stattdessen konterte die Borussia mit dem eigenen 1:0: Embolo setzte sich im Strafraum stark gegen zwei Herthaner durch und bediente Hofmann, der den Startelf-Debütanten Dennis Smarsch (21) im Hertha-Tor per Flachschuss überwand. Für Hofmann war es der dritte Treffer innerhalb von drei Spielen.

Mit der beruhigenden Führung im Rücken bestimmte die Borussia fortan das Spiel, von der Hertha kam kaum Gegenwehr. Einziges Manko war die Chancenauswertung. Smarsch, der den werdenden Vater Rune Jarstein ersetzte, sah sich einem Dauerbeschuss ausgesetzt. Der starke Embolo (32.) und Lars Stindl (41.) trafen jedoch nur den Pfosten, zur Pause lag das Torschussverhältnis bei 13:0 für die Gastgeber.

Im zweiten Durchgang nahm die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia nach einem Dreifach-Wechsel endlich am Spiel teil. Gladbach zog sich nun weit zurück und lauerte auf Konter. Ohne den verletzten Marcus Thuram und den angeschlagenen Alassane Plea im Angriff fehlte jedoch die Durchschlagskraft. Allein Embolo vergab zweimal frei vor Smarsch (63./67.), ehe er doch noch traf.

