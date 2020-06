SC Freiburg gegen FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 gastiert am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2019/20 beim SC Freiburg. Wo und wann Ihr die Partie am heutigen Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

SC Freiburg gegen FC Schalke 04 live: Anstoß und Stadion

Am letzten Spieltag der Bundesliga werden bekanntlich alle Begegnungen um 15.30 Uhr angepfiffen - und somit auch die Partie zwischen Schalke 04 und dem SC Freiburg. Das Spiel steigt am heutigen Samstag (27. Juni) im Schwarzwald-Stadion im Breisgau. Gespielt wird vor leeren Rängen.

SC Freiburg - FC Schalke 04 heute im TV und Livestream sehen

Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. Der Pay-TV-Sender bietet sowohl alle Spiele einzeln als auch in der Konferenz an. Eine Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen für die Partie zwischen dem SC Freiburg und Schalke 04 gibt es demnach nicht. Alternativ stellt der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo oder mit dem SkyTicket zur Verfügung.

SC Freiburg gegen Schalke 04 heute im Liveticker

Das Gastspiel des FC Schalke 04 in Freiburg könnt Ihr auch in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Szenen - eine gute Alternative zur Live-Übertragung, wenn Ihr kein Sky -Kunde sein solltet.

Den Liveticker zum Einzelspiel findet Ihr hier - und hier geht's zum Konferenz-Ticker .

Freiburg gegen Schalke 04: Die vergangenen Duelle

Weder Freiburg (Platz acht) noch Schalke 04 (elf) haben noch etwas mit dem internationalen Geschäft zu tun. Die Königsblauen wollen zumindest ihre Sieglosserie von 15 Spielen beenden.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 21. Dezember 2019 Bundesliga Schalke 04 SC Freiburg 2:2 16. Februar 2019 Bundesliga Schalke 04 SC Freiburg 0:0 25. September 2018 Bundesliga SC Freiburg Schalke 04 1:0 31. März 2018 Bundesliga Schalke 04 SC Freiburg 2:0 4. November 2017 Bundesliga SC Freiburg Schalke 04 0:1

Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag