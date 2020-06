VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München darf am letzten Spieltag der Bundesliga endlich die Meisterschale in die Höhe stemmen. Zuvor wartet aber der Gastgeber VfL Wolfsburg. Wo und wann Ihr die Partie am heutigen Samstag live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

© imago images / Markus Ulmer

VfL Wolfsburg - FC Bayern München: Anpfiff und Spielort

Der FC Bayern gastiert am heutigen Samstag (27. Juni) beim VfL Wolfsburg. Wie üblich finden alle Spiele am 34. Spieltag der Bundesliga um 15.30 Uhr statt. Gespielt wird in der Volkswagen Arena, deren Kapazität von 30.000 Plätzen aufgrund der Corona-Pandemie nicht von Zuschauern ausgeschöpft wird.

Wolfsburg gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream

Alle Samstagsspiele der Bundesliga werden live und exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Gastspiel des FC Bayern in Wolfsburg sowohl einzeln als auch in der großen Konferenz. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es somit nicht.

Zudem bietet der Bezahlsender seinen Kunden die Möglichkeit, die Live-Berichterstattung mit dem Sky Ticket oder der Sky Go -App via Livestream zu sehen.

Wer keinen Zugriff auf das Programm hat oder zeitlich verhindert ist, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst stellt alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung. Neben dem deutschen Oberhaus zeigt DAZN auch Begegnungen aus der Serie A, LaLiga und Ligue 1.

Die Champions League und Europa League sind ebenfalls weiterhin beim Streaminganbieter beheimatet. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats bei DAZN kostet ein monatliches Abo lediglich 11,99 Euro. Das Jahresabonnement ist für 119,99 Euro zu haben.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Wer die Partie nicht vor den Bildschirmen verfolgen kann und trotzdem immer auf dem neusten Stand sein will, kann das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Bayern München auch mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Dort habt Ihr die Wahl zwischen dem Liveticker zum Einzelspiel oder dem Konferenz-Ticker .

Bayern München: Wie läuft die Meisterschalen-Übergabe ab?

Obwohl der FC Bayern bereits seit dem 32. Spieltag als Meister feststeht, wurde dem Rekordmeister die Schale am vergangenen Spieltag in der heimischen Allianz Arena nicht übergeben. In der Vergangenheit war dies sonst immer der Fall.

Aufgrund der Coronakrise sei der DFL nach Informationen der Sport Bild allerdings das Risiko zu hoch gewesen, weshalb sie den letzten Spieltag abwarten wollte, um die Zeremonie ausgiebig zu planen. Bei der Übergabe sollen dann nur 100 Personen im Innenraum der Volkswagen Arena in Wolfsburg zugegen sein, wenn Christian Seifert Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer das Objekt der Begierde überreicht.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag

Einige Entscheidungen stehen noch aus. Die Verteilung der Europapokal-Plätze und der zweite Absteiger nach Paderborn sind noch unklar.