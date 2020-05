Facebook

© DAZN

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und verfolge SmackDown und Raw jede Woche live!

SmackDown heute: Preview, Matches

Auf seiner offiziellen Website gibt die WWE jede Woche in einem Preview bekannt, was in der kommenden SmackDown-Folge ansteht. Die wichtigsten Infos und Matches:

Charlotte Flair (NXT Women's Champion) fordert Bayley (SmackDown Women's Champion) in einem Champions vs. Champion Match heraus.

Das Intercontinental Championship Tournament geht weiter, unter anderem trifft Jeff Hardy auf Sheamus.

Otis und Mandy Rose verbünden sich, um gegen Dolph Ziggler und Sonya Deville anzutreten.

WWE: SmackDown heute live im TV und Livestream

Wenn es heute Nacht um 2 Uhr deutscher Zeit losgeht, seid Ihr bei DAZN hautnah dabei. Der Streamingdienst zeigt sowohl SmackDown als auch Raw jede Woche live und mit Originalkommentar.

Heute führen Euch, wie gewohnt bei SmackDown, Michael Cole und Corey Graves durch die Sendung und beschreiben, bewerten und kommentieren die Action im Ring.

Um auf die Plattform von DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Dieses bekommt Ihr entweder für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr (entspricht etwa 10 Euro/Monat).

Für Neukunden hat das "Netflix des Sports" ein besonderes Angebot: Der erste Monat ist kostenfrei, um das Programm von DAZN kennenzulernen und zu testen.

Sichere Dir hier den kostenfreien Probemonat von DAZN und verfolge noch heute WWE SmackDown live!

© imago images

Wrestling bei DAZN: Live und auf Abruf

Neben den Liveübertragungen von SmackDown (jede Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag) und Raw (jede Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag) gibt es die größten wöchentlichen Shows der WWE bei DAZN auch auf Abruf.

Solltet Ihr also mal keine Lust haben, bis zum Start um 2 Uhr in der Nacht wach zu bleiben, könnt Ihr die Show am nächsten Morgen oder wann auch immer problemlos nachschauen.

Habt Ihr generell nicht die Zeit, Euch die gesamten Shows anzuschauen, hat DAZN für Euch die Highlight-Shows Bottom Line und Afterburn im Angebot. Diese wie alle anderen Wrestling-Shows sind sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.

WWE SmackDown: Die Ergebnisse vom 15. Mai

Zu Beginn des Intercontinental Championship Tournament setzten sich Elias und Daniel Bryan gegen ihre Kontrahenten durch.