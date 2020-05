Bundesliga im Free-TV fix: ORF sicherte sich Rechte für 15 Spiele

Facebook

Der ORF wird zehn Matches der Meistergruppe, darunter fünf "Top-Spiele", sowie fünf der Qualigruppe parallel zu Sky übertragen. Die entsprechenden Spielauswahlen würden zeitnah bekanntgegeben, teilte die Liga am Freitag mit. Sky zeigt alle 63 ausständigen Liga-Partien - die je zehn Runden in Meister- und Qualigruppe (60 Spiele) sowie die drei Begegnungen des Europa-League-Play-offs live.

"In der aktuellen Sondersituation, in der keine Zuschauer in die Stadien können, soll der Zugang zur Österreichischen Fußball-Bundesliga im Fernsehen so breit wie möglich sein. Dies ist dank der konstruktiven Verhandlungen zwischen unserem TV-Partner Sky und dem ORF gelungen", erklärte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. "Wir freuen uns auf den Finaldurchgang und die Übertragungen zur besten Sendezeit."

Mit der Einigung in Sachen Live-Bewegtbild gab die Bundesliga auch die adaptierten Ankickzeiten für die anstehenden englischen Wochen bekannt. So finden die drei Spiele der Qualigruppe am Samstag wie gewohnt um 17.00 Uhr statt. In der Meistergruppe wird am Sonntag insbesondere auch im Hinblick auf die höheren Temperaturen in den ungewohnten Spielmonaten Juni und Juli auf den 14.30-Uhr-Termin verzichtet. Zwei Spiele steigen um 17.00 Uhr, eines um 19.30 Uhr.

Dienstags (Qualigruppe) bzw. mittwochs (Meistergruppe) wird jeweils zweimal um 18.30 und einmal um 20.30 Uhr angepfiffen. Die Spiele der vorletzten Runde beginnen jeweils um 20.30, jene der letzten Runde jeweils um 17.00 Uhr.