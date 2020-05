PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 18 heute live im TV und Livestream

Zum Wochenstart geht die PDC Home Tour in die 18. Runde. Auch heute können wir uns wieder auf Dart-Sport vom Aller feinsten freuen. Wir zeigen euch, wo und wann Ihr den 18. Spieltag der PDC Home Tour im TV und Livestream verfolgen könnt.

© imago images

PDC Home Tour: Die wichtigsten Infos

Um den Darts-Fans auch während der Coronakrise Sport bieten zu können, wurde von der PDC die Home Tour eingeführt. Dabei treten 128 Spieler in 32 Gruppen zu je vier Spielern aufgeteilt gegeneinander an. Somit wird für 32 Gruppen an 32 aufeinanderfolgenden Abenden täglich ein Gruppensieger ermittelt.

Nach den Vorrunden-Partien spielen die 32 Gruppensieger in der Finalrunde den Sieger der Home Tour aus.

Die besten 128 Darter der Welt treten via Videochat gegeneinander an

Wann die reguläre PDC Tour weitergeht ist angesichts der Coronakrise nicht abzusehen

PDC Home Tour: Der 18. Spieltag im TV und Livestream

Die Spiele der PDC-Home-Tour-Gruppe-18 werden auf DAZN live und in voller Länge übertragen. Ihr könnt das Spektakel ab 20:30 Uhr live bei DAZN verfolgen.

Auch auf PDC TV werden die Partien angeboten. Nur die registrierten PDCTV-Nutzer können jedoch auf diesen Stream zugreifen.

© imago images

PDC Home Tour: Die Gruppe am 18. Spieltag im Überblick

Mit Harald Leitinger greift heute um 20:30 Uhr auch ein Deutscher ins Geschehen ein.

Partie des Abends Spieler 1 Spieler 2 1 Stephen Bunting Harald Leitinger 2 Kim Huybrechts Nathan Derry 3 Harald Leitinger Nathan Derry 4 Stephen Bunting Kim Huybrechts 5 Kim Huybrechts Harald Leitinger 6 Nathan Derry Stephen Bunting

PDC Tour: Die besten im Turnierverlauf

Luke Woodhouse hat in der bisherigen Home Tour ganz klar die Nase in Sachen Average vorne. Hier seht ihr die besten Averages während der Home-Tour. Woodhouse ist als bisher Einzigem außerdem ein Neun-Darter geglückt.