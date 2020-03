Olympia: Wann werden die Sommerspiele in Tokio nachgeholt?

Die Olympischen Spiele in Tokio wurden am Dienstag, den 24. März 2020, verschoben. Die Wettbewerbe hätten vom 24. Juli bis 9. August 2020 stattfinden sollen. Wann werden die Sommerspiele in Tokio nun nachgeholt? Das wird im folgenden Artikel beantwortet.