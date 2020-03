Assinger, Goldberger und Co. in neuem ORF-Format: "Fit bleiben mit den Stars"

Facebook

In Zeiten des grassierenden Coronavirus sucht der ORF nach Videos, die zeigen, wie man sich in den eigenen vier Wänden am besten fit halten kann. Viele Sportexperten des öffentlich-rechtlichen Senders haben sich bereits an der Aktion beteiligt, darunter Armin Assinger, Marlies und Benjamin Raich, Hans Knauß, Niki Hosp und Andreas Goldberger.

Die Videos der momentan weitgehend beschäftigungslosen ORF-ExpertInnen werden im neuen Fernseh-Format "Fit bleiben mit den Stars!" ausgestrahlt. Diesen Sonntag um 17.25 erfolgt auf ORF eins der Startschuss für das ab dann wöchentlich gezeigte Format.

Unter video.ORF.at können selbst erstellte Homevideos hochgeladen werden, die ab Montag in den Medien des ORF ausgestrahlt werden.