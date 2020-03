NFL-Draft 2020: Alle Informationen zu Datum, Ort und Runden

Die kommende NFL-Saison wird voraussichtlich erst im Herbst diesen Jahres starten. Bis es soweit ist, steht aber der Draft 2020 an. Wann und wo dieser stattfindet und was dazu wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

NFL: Wann und wo findet der Draft 2020 statt?

Der NFL-Draft 2020 ist der 85. Auswahlprozess und wird vom 23. bis zum 25. April stattfinden. Ausgetragen wird die Veranstaltung in Paradise, einem Vorort von Las Vegas in Nevada. Die Hauptbühne soll dabei vor dem Caesars Forum stehen. Im künstlichen See vor dem Hotel Bellagio wird eine schwimmende Bühne aufgebaut, auf die die Spieler mit einem Boot gebracht werden.

NFL-Draft 2020: Die Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland zeigen keine TV-Sender oder Streamingdienste den Draft. In den vereinigten Staaten sind dagegen die Fernsehsender ABC , ESPN und NFL Network live mit dabei.

NFL-Draft 2020: Die Pickreihenfolge in der ersten Runde

Als schlechtestes Team der Saison 19/20 haben die Cincinnati Bengals das Recht, als erste Mannschaft zu picken. Als aussichtsreichster Kandidat für den First-Pick gilt Quaterback Joe Burrow von der Louisiana State University.

Nummer Team Anmerkung 1 Cincinnati Bengals - 2 Washington Redskins - 3 Detroit Lions - 4 New York Giants - 5 Miami Dolphins - 6 Los Angeles Chargers - 7 Carolina Panthers - 8 Arizona Cardinals - 9 Jacksonville Jaguars - 10 Cleveland Browns - 11 New York Jets - 12 Las Vegas Raiders - 13 Indianapolis Colts - 14 Tampa Bay Buccaneers - 15 Denver Broncos - 16 Atlanta Falcons - 17 Dallas Cowboys - 18 Miami Dolphins Draftrecht von den Pittsburgh Steelers erhalten 19 Las Vegas Raiders Draftrecht von den Chicago Bears erhalten 20 Jacksonville Jaguars Draftrecht von den Los Angeles Rams erhalten 21 Philadelphia Eagles - 22 Buffalo Bills - 23 New England Patriots - 24 New Orleans Saints - 25 Minnesota Vikings - 26 Miami Dolphins Draftrecht von den Houston Texans erhalten 27 Seattle Seahawks - 28 Baltimore Ravens - 29 Tennessee Titans - 30 Green Bay Packers - 31 San Francisco 49ers - 32 Kansas City Chiefs -

Die NFL-Saison 2020/21 live im TV und Stream sehen

