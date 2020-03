RB Leipzig konnte Tottenham Hotspur im Hinspiel in England ein 1:0 abkämpfen. Wie, wann und Wo Ihr das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Ihr wollt ausgewählte Spiele der Champions League sehen? Dann schnappt Euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Termin, Uhrzeit, Stadion

Das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur findet am Dienstag den 10. März 2020, um 21 Uhr statt. Die Leipziger empfangen die Gäste in der Red Bull Arena, die 42.959 Zuschauern Einlass gewährt.

Anders als bei anderen Partien, die im Laufe dieser Woche in der Champions League ausgetragen werden, ist der Ausschluss von Zuschauern aufgrund des Coronavirus nicht geplant für die Partie Leipzig gegen Tottenham.

© getty

Champions League: Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream?

Die Partie Leipzig gegen Tottenham wird heute nicht frei empfänglich im Fernsehen zu sehen sein.

Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Das Hinspiel war bei DAZN zu sehen, für die Rückspiele hat sich Sky jedoch die Rechte an allen Spielen mit deutscher Beteiligung gesichert. Auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport 2 & HD erwartet euch Kommentator Martin Groß ab 20:50 Uhr. Die Partie könnt ihr auch im Livestream mit der "Sky Go" App oder dem Sky Ticket verfolgen. Alternativ könnt ihr bei Sky auch die Dienstags-Konferenz ab 20:50 Uhr auf Sky Sport 1 & HD sowie der App oder dem Ticket verfolgen.

Highlights des Spiels findet ihr ab 23:30 Uhr auf DAZN. Dort gibt es neben der Übertragung der Champions League alle Spiele der Serie A, Ligue 1, Primera Division und der Europa League.

Fans anderer Sportarten kommen bei DAZN auch auf ihre Kosten: Basketball, Darts, Baseball, Snooker, Wintersport, American Football, Motorsport, Radsport, Tennis und noch vieles mehr ist im Angebot des Streamingservices enthalten.

Nach dem Probemonat kostet ein monatlich kündbares Abo 11,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 119,99 Euro. Sichert euch noch heute den Gratismonat und seht FC Valencia gegen Atalanta Bergamo heute Abend live!

Achtelfinale der Champions League: Leipzig - Tottenham im Liveticker

Falls ihr auf keines der oben genannten Angebote zugreifen könnt öder möchtet, findet ihr die perfekte Alternative im SPOX -Liveticker. Der Ticker versorgt euch mit allen wissenswerten Informationen rund um die Geschehnisse aus der Red Bull Arena.

Hier entlang zum Liveticker Leipzig - Tottenham.

Und hier zum Parallelspiel Valencia - Bergamo.

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele im Überblick

Die drei deutschen Teilnehmer Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Bayern München haben ihre Hinspiele alle gewonnen, der FCB hat mit drei Auswärtstoren gegen den FC Chelsea die beste Ausgangslage.