Wer wurde 1978 zum Helden von Cordoba? Wann siegte Thomas Muster in Paris bei den French Open? Welches Team holte am öftesten die Super-Bowl-Trophäe? Diese und noch wesentlich kniffligere Fragen stellen wir Ihnen in unserem täglichen Sportquiz!

Muhammad Ali wurde als Cassius Clay geboren und musste 1967 seine WM-Titel im Box-Schwergewicht abgeben, weil er den US-Wehrdienst verweigert hatte. 1970 gab er sein Comeback und holte im "Rumble in the Jungle" gegen wen den WM-Titel zurück?

Roger Milla gehörte zu den schillerndsten Figuren im Welt-Fußball. Mit Kamerun erreichte der Stürmer 1990 bei der WM in Italien das Viertelfinale. Bei der WM 1994 in den USA traf er gegen Russland wieder. Da war er 42 Jahre alt. Ist er damit der älteste Torschütze bei einer WM-Endrunde?

1977 war die Golf-Legende Tiger Woods, von schweren Verletzungen geplagt, völlig am Boden und nur noch die Nummer 1199 der Welt-Rangliste. Doch der US-Amerikaner kämpfte sich zurück und gewann mit dem US Masters 2019 sein 15. Major-Turnier. Richtig oder falsch?

Bei den Olympischen Spielen in Nagano 1998 baute Hermann Maier in einem Rennen einen Sturz, der ihn weltberühmt machte. In den Tagen danach gewann der "Herminator" in Japan noch zwei Goldmedaillen. Wo?

Maier lag bei seinem Sturz waagrecht in der Luft, flog fast 50 m weit und landete - zu seinem Glück - im weichen Schnee. Alle dachten, der Österreicher hätte sich schwer verletzt. Doch Maier stand auf, schüttelte sich und winkte danach in die TV-Kameras.