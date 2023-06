Das kommende Wochenende steht wieder ganz im Zeichen des Ironman Austria. Zum bereits 25. Mal macht der weltweit bekannte Triathlon Station in Kärnten. Die beeindruckenden Bilder rund um die Veranstaltung sind weit über die Grenzen bekannt. Die Wertschöpfung für ganz Kärnten ist enorm. Der Ironman Austria zählt seit Jahren zu einem der besten Rennen auf der Tour. Neben der attraktiven Streckenführung schätzen die Athleten vor allem auch die überwältigende Stimmung vom Start bis zum „Last Finisher“. 3000 Teilnehmer, insgesamt an die 45.000 Nächtigungen und ein dicht gedrängtes Programm für Jung und Alt warten ab Donnerstag nicht nur auf die Athleten, sondern alle Sportbegeisterten.



Im Gegensatz zur letztjährigen Hitzeschlacht dürften die Witterungsverhältnisse den „Eisernen“ heuer etwas entgegenkommen. Abgesehen von der milderen zu erwartenden Lufttemperatur, ist es auch äußerst unwahrscheinlich, dass der Wörthersee am Sonntag mehr als 24,5 Grad Celsius aufweisen wird. Dadurch werden auf der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecken Neoprenzüge erlaubt sein. Der offizielle Startschuss erfolgt um 6.30 Uhr am Gelände des Klagenfurter Strandbades. Exakt zwei Stunden und 20 Minuten dürfen die Athleten für die erste Disziplin benötigen, wer länger braucht, wird vom Rennen ausgeschlossen (Cut-off).



Nach zehn Stunden und 30 Minuten ab dem Start muss die anschließende 180 Kilometer lange Radstrecke durch Mittelkärnten (Klagenfurt - St. Veit, Feldkirchen, Faaker See - Rosental) überwunden werden. Die Maximalzeit für das gesamte Rennen inklusive dem Marathon (42,2 km) darf 17 Stunden nicht überschreiten. Für alle jene, die es schaffen heißt es im Zielbereich am Metnitzstrand wieder: „You are an ironman.“