Bereits am kommenden Sonntag um 6.30 Uhr fällt in diesem Jahr der Startschuss zum Ironman Austria, der damit so früh wie noch nie über die Bühne geht. Der Grund für die Vorverlegung ist sowohl sportlicher, als auch wirtschaftlicher Natur. So erwartet sich der heimische Tourismus einen zusätzlichen Schub in der Vorsaison. Die alljährlichen 3000 Teilnehmer und ihr Anhang brachten es im vergangenen Jahr immerhin auf knapp 45.000 Übernachtungen in den Kärntner Beherbergungsbetrieben.



Zum anderen soll eine mögliche Hitzeschlacht wie im Vorjahr vermieden werden, was vor allem für die vielen Breiten- und Hobbysportler ein Vorteil ist. Aufgrund der noch geringen Temperaturen des Wörthersees werden heuer, im Gegensatz zu letztem Jahr, beim Schwimmen wohl Neoprenanzüge erlaubt sein. Der dadurch größere Auftrieb im Wasser erleichtert die erste Disziplin damit merklich.



Bevor es am Sonntag für die besten Damen um die begehrten Slots für die Weltmeisterschaft auf Hawaii und die schnellsten Herren um Tickets für die Ironman Championship in Nizza (FRA) geht, können schon am Donnerstag Kärntner Unternehmen sich beim Company Triathlon über 380 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 4,2 km Laufen als Team beweisen.



Erstmals gibt es als Side Event den Night Run Austria, wo am Freitag um 17.30 Uhr die Teilnehmer eine 4,2 km lange Laufstrecke, entweder im Team oder einzeln, in Angriff nehmen. Für die Triathlon-Profis von morgen wird es am Samstag ernst, wenn der Startschuss zum Ironkids im Strandbad Klagenfurt fällt. Hier gibt es je nach Altersklasse angepasste Schwimm- und Laufstrecken für die Jüngsten, die Rennluft schnuppern möchten. Am Eventgelände am Metnitzstrand wird über das gesamte Rennwochenende wieder die Triathlon EXPO stattfinden.



Am Renntag selbst werden entlang der Strecke wieder zahlreiche Hotspots eingerichtet um die Athleten hautnah beobachten und anfeuern zu können. Für alle Fans gibt es zwischen dem Strandbad Klagenfurt und Moosburg ab 8 Uhr einen kostenlosen Shuttle-Bus, der dreimal pro Stunde verkehren wird.