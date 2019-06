In gut drei Wochen fällt in Klagenfurt der Startschuss zum Ironman Austria. Dabei kommt auf die Athleten viel Neues zu.

Favorit ist David Plese (SLO) © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

Etwas mehr als drei Wochen dauert es noch, bis am 7. Juli der erste Schuss im Klagenfurter Strandbad fällt und die Top-Athleten sich in das kühle Nass des Wörthersees stürzen werden. Der Ironman Austria schickt bereits jetzt seine Vorboten, denn das Rampenlicht für die „Eisernen“ wird noch größer. Nicht nur, weil man heuer mit den Starnacht-Veranstaltern kooperiert und dadurch den Zieleinlauf zusätzlich vor großer Sitzplatz-Tribüne auf der Bühne feiern kann. Sondern auch deshalb, weil die neue Radstrecke die Athleten einem noch breiteren Publikum zugänglich macht.

Erstmals werden die Starter nicht mehr zweimal die 90 Kilometer lange Schleife entlang von Wörthersee, Faaker See und Rosental absolvieren. Diesmal geht es nach dem neuen Schwimm-Ausstieg beim Minimundus zunächst über Wölfnitz, St. Veit, Liebenfels und Feldkirchen nach Moosburg. Danach kommt man wieder zur Wechselzone und die altbewährte Strecke wird einmal gefahren, ehe es daran geht, den Marathon zu laufen.

Die neue Radstrecke Foto © KK/Ironman

Das Finale des Ironman, eine flache Strecke von 42,2 Kilometern auf 118 Höhenmetern, wurde ebenfalls ein wenig adaptiert. Zunächst laufen die Athleten zum Unigelände und via Europapark nach Krumpendorf und zurück in die Klagenfurter Innenstadt. Den Zielbereich durchläuft man insgesamt dreimal.

Fan-Hotspot Seepark

Eine neue Rolle kommt somit folgerichtig auf das Gelände um das Seepark Hotel zu. Denn nachdem der Schwimm-Ausstieg nicht mehr unmittelbar dort stattfindet, kann mehr Platz für Zuschauer geschaffen werden. Sowohl das Schwimm-Finale als auch Rad- und Laufbewerb können hier in unmittelbarer Nähe verfolgt werden. Um mögliche Zeitverbesserungen für die zahlreichen Amateursportler zu ermöglichen, wird zudem das Startprozedere neu getaktet. Die Intervalle werden auf eine Gesamtzeit von einer Stunde auf die einzelnen Altersgruppen aufgeteilt. So sollen etwaige Engstellen auf der Strecke oder in der Wechselzone minimiert werden.

Die neue Arena beim Zieleinlauf Foto © KK/Ironman

Und was am Ende im Ziel auf die Ironman-Finisher wartet, sind eben keine „Zaungäste“ mehr, sondern eine Arena mit zwei Tribünen, und ein Zieleinlauf auf der Bühne der Starnacht. „Diese Kooperation freut mich sehr, man kann das Finish spektakulärer und effektiver gestalten“, so Ironman-Austria-Manager Erwin Dokter.

4.000 Athleten am Start

Insgesamt werden rund 4000 Athleten aus 77 Ländern antreten, 25 Prozent kommen aus Österreich. So werden im Zuge des Rennens auch die nationalen Meisterschaften ausgetragen. Bei den Damen wird der Sieg über die amtierende Weltmeisterin Daniela Ryf führen. Lokalmatadorin Bianca Steurer will ihr nach Platz zwei zuletzt beim 70.3-Bewerb in St. Pölten den Erfolg streitig machen. Im Herren-Bewerb hat der Slowene David Plese noch eine Rechnung offen. 2016 wurde er nur Fünfter und nachträglich sogar disqualifiziert. Jagen wollen ihn mit Andreas Giglmayer und Paul Reitmayr zwei Österreicher.