Dennis Novak kann beim Tennis-Challenger in Bad Waltersdorf sein Halbfinale gegen den Tschechen Vit Kopriva erst am Sonntag bestreiten. Intensiver Regen seit den Morgenstunden hatte einen Spielbetrieb unmöglich gemacht, am Samstag-Nachmittag wurden die Einzel-Halbfinali auf Sonntag (voraussichtlich ab 10.30 Uhr) verschoben, lediglich das Doppel-Endspiel sollte eventuell noch am Samstag durchgepeitscht werden.