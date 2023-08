"Offensichtlich bin ich Team Pink, doch ich bin ein bisschen nervös, weil ich keinen Notfallplan habe, falls es ein Bub wird", sagte Williams in einem Youtube-Video vor dem sogenannten "Gender Reveal". Bei solchen Partys inszenieren Eltern die Bekanntgabe des Geschlechts ihres Nachwuchses. Serena Williams ist bereits Mutter einer 2017 geborenen Tocher (Alexis Olympia).

Dass sie ein Mädchen bekommt, erfuhr Williams schließlich durch einen von Drohnen erzeugten Schriftzug am Himmel, wie in dem Video zu sehen ist. Zunächst kündigt Ehemann Alexis Ohanian an: "Wir werden es mit ein bisschen Stil und spektakulären Lichtern tun". Schließlich schreiben die Drohnen den Satz "Es ist ein Mädchen" mit Lichtern in den Nachthimmel.