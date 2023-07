In einem spannenden Achtelfinale setzte sich in Wimbledon die Ukrainerin Elina Switolina gegen die Weißrussin Victoria Azarenka mit 2:6, 6:4 und 7:6 (9) durch. Beide Spielerinnen einigten sich bereits vor dem Duell darauf, dass es am Netz keinen Handschlag gibt, was dann genau so passierte. Der Grund ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Das Publikum in Wimbledon verabschiedete die Weißrussin mit Buhrufen, worauf Azarenka kopfschüttelnd ging und die Fäuste über dem Gesicht zusammenschlug. "Ich kenne Elina schon sehr lange. Ich habe immer ein gutes Verhältnis zu ihr gehabt. Und die Umstände sind so, wie sie sind", meinte Azarenka mit Sonnenbrille auf der Pressekonferenz und sprach davon, dass die Buhrufe "sehr unfair" gewesen seien.

Die Weißrussin legte dann noch einmal nach: "Ich fand, es war ein großartiges Tennismatch. Wenn sich die Leute nur auf das Händeschütteln oder das Publikum, das ziemlich betrunken war und am Ende buhte, konzentrieren, ist das eine Schande."