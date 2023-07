Wussten bis zu Beginn des Jahres nur die absoluten Insider, dass da eine ganz heiße Tennis-Aktie heranwächst, so ist Mirra Andrejewa den Liebhabern des „Weißen Sports“ spätestens seit den French Open ein Begriff. Dort marschierte die erst 16-Jährige bis in die dritte Runde, wo sie sich Coco Gauff im Duell der „Wunderkinder von einst und jetzt“ geschlagen geben musste. In Wimbledon hat sich Gauff überraschend bereits inder ersten Runde verabschiedet, dafür sorgt Andrejewa schon wieder für Furore. So sicherte sich die Russin aus der Qualifikation heraus mit einem 6:2, 7:5-Sieg über Landsfrau Anastasia Potapowa erstmals in ihrer noch so kurzen Laufbahn ein Ticket für ein Grand-Slam-Achtelfinale. Und das – um es noch einmal hervorzuheben – im zarten Alter von gerade einmal 16 Jahren.