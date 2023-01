Humor hat, wer trotzdem lacht: Die US-amerikanische Tennisspielerin Danielle Collins glaubte, in der zweiten Runde der Australian Open das Duell gegen Karolina Muchova (CZE) bei ihrem siebenten Punkt im Tiebreak bereits gewonnen zu haben. Jubelnd ließ sie ihren Tennisschläger fallen – um dann festzustellen, dass das Match noch gar nicht vorüber war. Dann konnte sie sich auch ein Lächeln nicht verkneifen.

Tiebreaks werden in den vier Grand-Slam-Turnieren seit 2022 einheitlich bis zehn Punkte (bei einem Vorsprung von zwei oder mehr Zählern) gespielt. "Ich hatte bei einem Grand Slam noch nie ein Tiebreak im dritten Satz, ich dachte wirklich, dass es vorbei war", sagte Collins, die letztlich mit 6:7(1), 6:2, 7:6(6) gewonnen hat, und fügte an: "Ich wäre am liebsten im Boden versunken."