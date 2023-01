Warum Rafael Nadals Ehefrau Xisca in der Spielerbox in jenem Moment die Tränen über die Wangen kullerten, als der Spanier bei der überraschenden 4:6, 4:6, 5:7-Zweitrunden-Niederlage bei den Australian Open gegen US-Boy Mackenzie McDonald im zweiten Durchgang beim Stand von 3:5 mit einer Verletzung im Hüftbereich ein „Medical Timeout“ nehmen musste, weiß nur sie selbst. Wahrscheinlich, weil der Mutter des drei Monate alten Sohn Rafael ihr Mann einfach nur leid tat. Vielleicht aber auch, weil sie wusste, dass es möglicherweise der letzte Auftritt des Superstars in der Rod-Laver-Arena sein würde.