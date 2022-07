Ons Jabeur hat sich schon des Öfteren einen „Vorwurf“ ihrer Landsleute gefallen lassen müssen. Nämlich, dass diese oft übermüdet in die Arbeit kommen würden, wenn ihre Tennisheldin in Übersee oder Asien im Einsatz ist. Mit ihrem erfolgreichen Spiel fesselt die 27-Jährige ganz Tunesien zu jeder Tages- und Nachtzeit an die TV-Geräte.